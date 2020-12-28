Врачи озвучили условия вакцинации для россиян старше 60 лет

За три дня до и три дня после прививки нельзя пить спиртное. После посещения врача нужно и дальше следовать всем указаниям медиков: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Москве 28 декабря. Пожилые жители и гости российской столицы могут записаться на прививку, позвонив в пункт вакцинации, а 29-го числа откроется электронная запись. Кроме того, с понедельника на прививку могут записаться сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка. Также ее могут получить волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В целом прививочная кампания стартовала в Москве 5 декабря.

Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.