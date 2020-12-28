Врачи озвучили условия вакцинации для россиян старше 60 лет
По словам Болибока, нельзя вакцинироваться, если человек заболел только что, например, ОРВИ. Эксперт напомнил, что прививка не несет особых рисков для пожилых людей. Кроме того, если человек прожил до 60 лет, это говорит о хорошем здоровье. По данным URA.RU, Малышев призвал россиян старше 60 лет привиться как можно скорее.
За три дня до и три дня после прививки нельзя пить спиртное. После посещения врача нужно и дальше следовать всем указаниям медиков: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.
Напомним, запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Москве 28 декабря. Пожилые жители и гости российской столицы могут записаться на прививку, позвонив в пункт вакцинации, а 29-го числа откроется электронная запись. Кроме того, с понедельника на прививку могут записаться сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка. Также ее могут получить волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В целом прививочная кампания стартовала в Москве 5 декабря.
Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Фото: pixabay.com
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