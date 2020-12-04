Электронная запись на прививку от коронавируса началась в Москве
С 4 декабря записаться на вакцинацию могут работники образования, здравоохранения и социальных служб. Делать прививки начнут с 5 декабря. Врачи будут использовать препарат Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V». Как уточнил политик, в Москве заработают 70 прививочных пунктов.
В дальнейшем список лиц, кто может получить прививку, расширят. Это станет возможно после поставки в московские клиники большего количества препарата. В итоге вакцина должна стать доступной для всех.
Известно, что прививка делается в два этапа. Записываться пациенту нужно только на первый. Прием у врача будет длиться в общей сложности около часа. После прививки человеку выдадут памятку, предупреждающую о побочных эффектах, которые могут проявиться у 5,7% получивших вакцину. Среди таких симптомов ломота в теле и мышцах, озноб, жар, головная боль, повышение температуры.
Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. Мэр Москвы уточнил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. По его словам, говорить о снижении заболеваемости еще рано.
По информации на 3 декабря, в России суточный COVID-прирост составил 28145. В Москве зафиксировано 7750 новых заболевших.
Фото: pexels.com
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