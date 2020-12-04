Электронная запись на прививку от коронавируса началась в Москве

Известно, что прививка делается в два этапа. Записываться пациенту нужно только на первый. Прием у врача будет длиться в общей сложности около часа. После прививки человеку выдадут памятку, предупреждающую о побочных эффектах, которые могут проявиться у 5,7% получивших вакцину. Среди таких симптомов ломота в теле и мышцах, озноб, жар, головная боль, повышение температуры.

Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. Мэр Москвы уточнил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. По его словам, говорить о снижении заболеваемости еще рано.

По информации на 3 декабря, в России суточный COVID-прирост составил 28145. В Москве зафиксировано 7750 новых заболевших.