Собянин объявил о начале вакцинации новых групп граждан против COVID-19
Запись на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря открывают для работников сферы ЖКХ, общественного питания, спорта. Также ее смогут получить сотрудники органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды.
Собянин подчеркнул, что сделать прививку себе смогут волонтеры и люди, занятые в некоммерческих и религиозных организациях Пункты вакцинации будут открыты и в праздники.
«В новогодние и рождественские дни у этих групп особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом», - подчеркнул он.
Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. 4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
Фото: Global Look Press
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