Собянин объявил о начале вакцинации новых групп граждан против COVID-19

Собянин подчеркнул, что сделать прививку себе смогут волонтеры и люди, занятые в некоммерческих и религиозных организациях Пункты вакцинации будут открыты и в праздники.

«В новогодние и рождест­венские дни у этих групп особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом», - подчеркнул он.

Ранее в столице продлили правила, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. 4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса.