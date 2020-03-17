Тома Хэнкса с женой выписали из больницы через 5 дней после обнаружения у них коронавируса

12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что у него и его супруги Риты Уилсон диагностировали коронавирус. Тесты 63-летние супруги сдавали в Австралии. Они сразу же самоизолировались, а позже оказались в больнице.

И теперь, всего 5 дней спустя после обнаружения у них Covid-19, Том Хэнкс и Рита Уилсон выписались из больницы, где им провели курс терапии.