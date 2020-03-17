Тома Хэнкса с женой выписали из больницы через 5 дней после обнаружения у них коронавируса
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Фото: Getty Images
12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что у него и его супруги Риты Уилсон диагностировали коронавирус. Тесты 63-летние супруги сдавали в Австралии. Они сразу же самоизолировались, а позже оказались в больнице.
И теперь, всего 5 дней спустя после обнаружения у них Covid-19, Том Хэнкс и Рита Уилсон выписались из больницы, где им провели курс терапии.
Теперь Том и Рита будут находиться в карантине в арендованном в Австралии доме. На зеленый континент Том Хэнкс приехал, чтобы принять участие в съемках фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. Но временно из-за коронавируса работа Хэнкса остановилась.
Отметим, что за последние сутки в мире Covid-19 подтвердили более чем у 14 тысяч человек. Среди заразившихся — звезды сериалов «Игра престолов» и «Лютер».
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Фото и видео: Instagram, Getty Images
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