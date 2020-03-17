passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тома Хэнкса с женой выписали из больницы через 5 дней после обнаружения у них коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Том Хэнкс с женой

Фото: Getty Images

Но несмотря на пройденный курс терапии в ближайшее время 63-летние актеры проведут в карантине.
Рита Уилсон

12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что у него и его супруги Риты Уилсон диагностировали коронавирус. Тесты 63-летние супруги сдавали в Австралии. Они сразу же самоизолировались, а позже оказались в больнице.

И теперь, всего 5 дней спустя после обнаружения у них Covid-19, Том Хэнкс и Рита Уилсон выписались из больницы, где им провели курс терапии.

Теперь Том и Рита будут находиться в карантине в арендованном в Австралии доме. На зеленый континент Том Хэнкс приехал, чтобы принять участие в съемках фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. Но временно из-за коронавируса работа Хэнкса остановилась.

Отметим, что за последние сутки в мире Covid-19 подтвердили более чем у 14 тысяч человек. Среди заразившихся — звезды сериалов «Игра престолов» и «Лютер».

Актуальные новости о коронавирусе узнавайте на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!