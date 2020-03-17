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ВОЗ: 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Столь высоких цифр с момента объявления пандемии еще не фиксировалось.

За минувшие сутки в мире подтвердилось почти 14 тыс (13 903) случаев заражения коронавирусом. 862 человека скончались. Печальная статистика окончательно вышла за пределы Китая, почти все инфицированные (13 874) зафиксированы за пределами КНР. Общее число заражений COVID-19 в мире достигло почти 168 000 случаев. Больные зарегистрированы уже в 151 стране.

В России по состоянию на 17 марта коронавирус подтвержден у 93 человек. многие работодатели и вузы перешли на удаленный формат работы и учебы. Дети ходят в школу на усмотрение родителей. До 10 апреля в Москве запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек. С рядом стран приостановлено авиасообщение. Напомним, наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Италии, Испании, Франции, Южной Корее, Иране.

Медики настоятельно рекомендуют тщательней соблюдать личную гигиену и домашний режим, если вы отмечаете у себя признаки недомогания. По возможности отмените поездки и встречи, а также обеспечьте продуктами пожилых родственников, чтобы им не пришлось лишний раз выходить в магазины.

Фото: Pexels.com

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