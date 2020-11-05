Студентка зарабатывает миллионы, помогая людям заснуть с помощью шепота

«Мое самое раннее воспоминание о покалывании было в начальной школе, когда учитель тихо читал классу рассказ. Ее слова и звуки переворачивания страниц вызывали у меня головокружение, и я всегда чувствовала сонливость. Я обнаружила сообщество ASMR в интернете только в начале 2018 года, когда моя мама услышала об этом по радио и предложила мне, когда я боролась с бессонницей», — сообщила девушка.

Лотти так увлеклась прослушиванием успокаивающих видео в Сети, что в 2018 году начала записывать их сама. Теперь это является ее заработком. Сначала количество подписчиков Лотти росло очень медленно, ей приходилось учиться снимать, редактировать видео и копить деньги на новую камеру, микрофон, освещение. Спустя два года на канал девушки подписаны 84 тысячи человек.