Студентка зарабатывает миллионы, помогая людям заснуть с помощью шепота
Фото: instagram.com/lottiefellows
20-летняя студентка, изучающая бухгалтерский учет и финансы в Университете Бата, загружает видео на YouTube с целью помочь людям заснуть, она использует специальный метод ASMR. Ролики Лотти набрали более 245 тысяч просмотров.
ASMR (автономный сенсорный меридиональный ответ) — это ощущение покалывания в голове, шее, позвоночнике и даже ногах, которое заставляет людей чувствовать сонливость и расслабление. Оно может быть вызвано определенными шумами и визуальными эффектами, включая шепот и поглаживание. Так, шепот Феллоуз теперь успокаивает людей, страдающих бессонницей, тревожностью, усталых и напряженных.
«Мое самое раннее воспоминание о покалывании было в начальной школе, когда учитель тихо читал классу рассказ. Ее слова и звуки переворачивания страниц вызывали у меня головокружение, и я всегда чувствовала сонливость. Я обнаружила сообщество ASMR в интернете только в начале 2018 года, когда моя мама услышала об этом по радио и предложила мне, когда я боролась с бессонницей», — сообщила девушка.
Лотти так увлеклась прослушиванием успокаивающих видео в Сети, что в 2018 году начала записывать их сама. Теперь это является ее заработком. Сначала количество подписчиков Лотти росло очень медленно, ей приходилось учиться снимать, редактировать видео и копить деньги на новую камеру, микрофон, освещение. Спустя два года на канал девушки подписаны 84 тысячи человек.
Описывая метод, которым усыпляет людей, Лотти говорит: «Это похоже на ощущение, которое вы получаете от массажа кожи головы или когда кто-то играет с вашими волосами. Сильное чувство расслабления».
Несмотря на то, что ее контент предназначен исключительно для расслабления и сна, некоторые люди из-за шепота неверно интерпретируют видео как сексуальные. «Это меня расстраивает, поскольку люди, думающие о методе как о чем-то противном или незаконном, могут не попробовать его. Эта техника очень помогает людям», — резюмировала Лотти.
Фото и видео: Instagram/@lottiefellows, YouTube/LottieLoves ASMR
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!