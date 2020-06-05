Головные боли и бессонница, от которых страдала молодая мать, оказались симптомом 16 раковых опухолей
Как передает британский онлайн-портал The Sun, 39-летняя женщина чувствовала себя абсолютно здоровой, хоть и немного уставшей. В 2011 году у нее уже был диагностирован рак кожи, но его вовремя обнаружили и лечение оказалось успешным. До 2018 года все было хорошо, Лизу ничто не беспокоило, кроме периодически возникавших головных болей и вялости. Но женщина находила этому простое объяснение – стресс от того, что она недавно родила ребенка. Но однажды ночью женщина, страдавшая от бессонницы, вызванной головной болью, встала с постели, чтобы выпить таблетки, и потеряла сознание. «Я в очередной раз встала, чтобы принять лекарство и покормить ребенка, но это последнее, что я помню, – пояснила она. – Когда я в следующий раз открыла глаза, выяснилось, что мне сделали серьезную операцию, чтобы удалить опухоль в мозгу».
Врачи объяснили Лизе, что родинка, ставшая причиной рака 9 лет назад, дала метастазы, но об этом не подозревал никто, включая докторов: «Я понятия не имела, что меланома из-за одной родинки, может оказаться такой разрушительной для меня. Врачи давали мне не более 4-5 месяцев жизни». С тех пор за 2,5 года у женщины образовалось еще 16 опухолей. За это время она перенесла бесчисленное количество операций, лучевую терапию, иммунотерапию и физиотерапию. «Моя левая рука и нога сильно повреждены из-за рака мозга, также я перенесла операцию на тазу, что вызвало повреждение нервов. Моя повседневная жизнь превратилась в борьбу, и мне необходимы круглосуточный уход и поддержка», – пояснила Лиза. Однако отважная женщина не намерена сдаваться – ради своего мужа и двух дочек. Ей предстоит новый виток лечения: предстоит удалить 3 новообразования в мозгу и 5 – в легких.
Фото: depositphotos
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