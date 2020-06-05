Головные боли и бессонница, от которых страдала молодая мать, оказались симптомом 16 раковых опухолей

Врачи объяснили Лизе, что родинка, ставшая причиной рака 9 лет назад, дала метастазы, но об этом не подозревал никто, включая докторов: «Я понятия не имела, что меланома из-за одной родинки, может оказаться такой разрушительной для меня. Врачи давали мне не более 4-5 месяцев жизни». С тех пор за 2,5 года у женщины образовалось еще 16 опухолей. За это время она перенесла бесчисленное количество операций, лучевую терапию, иммунотерапию и физиотерапию. «Моя левая рука и нога сильно повреждены из-за рака мозга, также я перенесла операцию на тазу, что вызвало повреждение нервов. Моя повседневная жизнь превратилась в борьбу, и мне необходимы круглосуточный уход и поддержка», – пояснила Лиза. Однако отважная женщина не намерена сдаваться – ради своего мужа и двух дочек. Ей предстоит новый виток лечения: предстоит удалить 3 новообразования в мозгу и 5 – в легких.

Фото: depositphotos

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