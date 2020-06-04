Массажист рассказал о способе избавиться от бессонницы и боли в шее всего за минуту

При болях в спине надо закинуть одну стопу на колено другой ноги, наклонить туловище немного вперед и массировать между четвертым и пятым пальцами руки. Делать это надо в течение 30 секунд, затем повторите то же самое с другой рукой и ногой. Второе упражнение: сидя на стуле, держитесь за его сиденье одной рукой, а корпус наклоняйте в другую. Повторите и в обратную сторону. Также от боли в спине поможет теплая ванночка для ног с последующим легким массажем стоп. Если у вас заложен нос, слегка помассируйте двумя пальцами над скулами и вдоль лба круговыми движениями. В целом, как сообщил Брендан в своем ролике, массаж рук и ног помогают расслабить напряженные мышцы и быстро снять стресс. Этот прием известен как рефлексотерапия. Его видео с простыми приемами самомассажа быстро стало вирусным – за несколько дней его посмотрели более 1 миллиона раз и более 100 тысяч подписчиков.

Фото: pexels

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