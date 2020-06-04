Массажист рассказал о способе избавиться от бессонницы и боли в шее всего за минуту
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, ссылаясь на видеоролик массажиста в TikTok, нужно лишь знать, на какие точки нужно оказывать давление. Если все делать правильно, можно быстро запустить процесс естественного оздоровления организма и поддерживать оптимальное здоровье. Самый простой способ снять боль – определить ее источник, а затем начать массировать все окружающие очаг мышцы, это обеспечит быстрые результаты.
Чтобы избавиться от бессонницы, нужно двумя или тремя пальцами начать медленно массировать обе боковые поверхности шеи. Делать это надо круговыми движениями, отступив 1 см под мочками ушей. Затем нужно осторожно потянуть мочки ушей вниз 10 раз. По мере необходимости прием повторите. От боли в шее поможет следующее: с противоположной от больной стороны руке отмерьте 4 пальца вниз и массируйте запястье, медленно поворачивая голову вбок. Затем помассируйте стопу между четвертым и пятым пальцами, отступив 2 сантиметр вниз, до места между костью и мышцей. Во время массажа также надо поворачивать шею из стороны в сторону.
При болях в спине надо закинуть одну стопу на колено другой ноги, наклонить туловище немного вперед и массировать между четвертым и пятым пальцами руки. Делать это надо в течение 30 секунд, затем повторите то же самое с другой рукой и ногой. Второе упражнение: сидя на стуле, держитесь за его сиденье одной рукой, а корпус наклоняйте в другую. Повторите и в обратную сторону. Также от боли в спине поможет теплая ванночка для ног с последующим легким массажем стоп. Если у вас заложен нос, слегка помассируйте двумя пальцами над скулами и вдоль лба круговыми движениями. В целом, как сообщил Брендан в своем ролике, массаж рук и ног помогают расслабить напряженные мышцы и быстро снять стресс. Этот прием известен как рефлексотерапия. Его видео с простыми приемами самомассажа быстро стало вирусным – за несколько дней его посмотрели более 1 миллиона раз и более 100 тысяч подписчиков.
Фото: pexels
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!