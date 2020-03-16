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Названы причины, из-за которых 33% россиян страдают от бессонницы

Статистика неутешительна: с каждым годом эта цифра растет.

Эксперты то и дело говорят, что для нормального функционирования человека ему нужно восемь часов сна. Однако мало кто может себе позволить подобную «роскошь». В недавнем времени был проведен опрос с участием 55 тысяч человек. По его результатам 30% россиян ежедневно не высыпаются. Их сон длится менее восьми часов. 22% высыпаются лишь иногда, а 9% участников пожаловались на хронический недосып. Почти 20% просыпаются на работу раньше шести часов утра - говорить о восьмичасовом режиме сна тут не приходится. Прямо скажем, мало кто, живя в мегаполисе, ложится спать раньше полуночи.

От бессонницы страдает 33% россиян и с каждым годом цифра растет. Среди основных причин: зависимость от гаджетов и соцсетей, необходимость работать сверхурочно из дома, наличие маленьких детей, требующих ухода, стресс. Об этом сообщает портал MedikForum.

Ранее мы рассказывали о том, к каким проблемам может привести бессонница. Из-за расстройства сна ухудшается работоспособность и концентрация внимания, появляется риск ожирения, снижается иммунитет. Люди, систематически недосыпающие, простужаются в среднем в три раза чаще других. Также из-за бессонницы ухудшается настроение, появляется раздражительность и усталость.

При сохранении бессонницы чаще трех раз в неделю на протяжении трех месяцев подряд стоит посетить врача-сомнолога.

Фото и видео: Pexels.com

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