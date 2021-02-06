Мама «девочки-Бэтмена» намерена убрать родинку в этом году: «Осталось 3 операции»
Фото: @luna.love.hope / Instagram
Мама подросшей «девочки-Бэтмена» призналась, что надеется избавиться от родинке на лице малышки уже в этом году: «По поводу нашей поездки в Россию на следующую операцию... Мы ждем всех необходимых разрешений. Из-за Covid мы не можем въехать в страну без этих документов. Мы готовы к отъезду. Пусть Бог и дальше благословляет нашу маленькую принцессу в этом путешествии. Осталось еще 3 операции (все зависит от выздоровления Луны) и мы сделаем все, чтобы закончить в этом году».
Напомним, что необычная история Луны Феннер из США, которую называют «девочкой-Бэтменом» из-за большого родимого пятна на лице, знакома многим пользователям Сети. Сейчас малышка и ее мама Каролина Феннер живут в Краснодаре, где девочка проходит курс лечения. В откровенном интервью для сайта «Летидор» мама девочки призналась, что скорее всего Луна станет ее единственным ребенком.
Рождение своей дочери Каролина называет настоящим чудом. Она обнаружила, что беременна, спустя шесть месяцев после того, как прекратила принимать противозачаточные препараты. Врачи, рекомендуя своей пациентке отказаться от этого способа предохранения от нежелательной беременности, говорили, что ее шансы стать матерью практически равны нулю, а вот остановить рост обнаруженной ими злокачественной опухоли в ее печени это сможет. Опухоль начала уменьшаться, а Каролина забеременела.
Фото: @luna.love.hope / Instagram
Во время беременности родители и не подозревали, с какими испытаниями им придется столкнуться: «Никто об этом не знал. На протяжении беременности у меня было много УЗИ (в том числе и за месяц до рождения дочери). Все было прекрасно. Да и у членов моей семьи никогда не было каких-либо проблем с кожей. Но Луна попала в 1% людей, кто появился на свет с такой патологией», — вспоминает Каролина.
Но даже столкнувшись с большой проблемой ни мама ни папа малышки даже не задумались о том, чтобы оставить ее в родильном доме, потому что они хотели и ждали эту девочку.
К слову, недавно мы писали, как мама «девочки-Бэтмена» рассказала, как тяжело далось ей счастье материнства. Мама Луны Феннер дала откровенное интервью, в котором рассказала, с каким трудом родила свою дочь.
Фото и видео: @luna.love.hope / Instagram
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