Мама «девочки-Бэтмена» намерена убрать родинку в этом году: «Осталось 3 операции»

Во время беременности родители и не подозревали, с какими испытаниями им придется столкнуться: «Никто об этом не знал. На протяжении беременности у меня было много УЗИ (в том числе и за месяц до рождения дочери). Все было прекрасно. Да и у членов моей семьи никогда не было каких-либо проблем с кожей. Но Луна попала в 1% людей, кто появился на свет с такой патологией», — вспоминает Каролина.

Но даже столкнувшись с большой проблемой ни мама ни папа малышки даже не задумались о том, чтобы оставить ее в родильном доме, потому что они хотели и ждали эту девочку.

К слову, недавно мы писали, как мама «девочки-Бэтмена» рассказала, как тяжело далось ей счастье материнства. Мама Луны Феннер дала откровенное интервью, в котором рассказала, с каким трудом родила свою дочь.