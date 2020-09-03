Девочка с «маской Бэтмена» примерила платье, как у мамы, и умилила Сеть
Фото: Instagram @luna.love.hope
На фото Луна и Кэролайн позируют в похожих аутфитах. Обе — в огненно-красных платьях с броским растительным принтом и рукавами-крылышками. Образ девочки дополнен очками-вайфарерами, ободком с крупным «цветочным» бантом и золотистыми бусами. Мама рассказала, что ее дочь обожает сюрпризы: «Луна любит подарки и всегда прыгает от радости при виде одной лишь коробки. Недавно я обернула ее старое платье в подарочную упаковку, она сорвала ее и заплакала, упрекнув меня в том, что я ее обманула».
Напоминаем, что Луна родилась с невусом на лице. В сентябре 2019 года семья приехала из Америки в Краснодар, где начала проходить курс фотодинамической терапии. Первые результаты не заставили себя ждать — «маску Бэтмена» удалось «снять» со лба, однако, пандемия и связанный с ней режим самоизоляции нарушил планы. Подробнее об истории семьи Феннер читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @luna.love.hope
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