Девочка с «маской Бэтмена» примерила платье, как у мамы, и умилила Сеть

Напоминаем, что Луна родилась с невусом на лице. В сентябре 2019 года семья приехала из Америки в Краснодар, где начала проходить курс фотодинамической терапии. Первые результаты не заставили себя ждать — «маску Бэтмена» удалось «снять» со лба, однако, пандемия и связанный с ней режим самоизоляции нарушил планы. Подробнее об истории семьи Феннер читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @luna.love.hope

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