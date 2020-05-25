Мама девочки с «маской Бэтмена» пожаловалась, что ее дочери не с кем дружить в России

Кэрол Феннер, мама девочки-«Бэтмена», рассказала о встрече двух малышек на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, и она, и мама Деми прилетели в Россию задолго до начала пандемии коронавируса. После очередной процедуры фотодинамической терапии, благодаря которой постепенно «снимается маска» с лиц девочек, они обе должны были вернуться домой, однако этого не произошло – виной всему объявление карантина и закрытие границ.

В США Деми и Луна должны были проходить реабилитацию, а затем снова вернуться в Россию для следующего курса операций. Но сейчас они вынуждены жить в Краснодаре. В целом, такое положение вещей не сильно расстраивает обеих мам, ведь они видят прогресс от лечения. Однако Кэрол Феннер расстраивает, что у Луны совсем нет друзей. Другие малыши опасаются необычной внешности ее дочки, потому не играют с ней.