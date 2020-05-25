Мама девочки с «маской Бэтмена» пожаловалась, что ее дочери не с кем дружить в России
Фото: Instagram
Кэрол Феннер, мама девочки-«Бэтмена», рассказала о встрече двух малышек на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, и она, и мама Деми прилетели в Россию задолго до начала пандемии коронавируса. После очередной процедуры фотодинамической терапии, благодаря которой постепенно «снимается маска» с лиц девочек, они обе должны были вернуться домой, однако этого не произошло – виной всему объявление карантина и закрытие границ.
В США Деми и Луна должны были проходить реабилитацию, а затем снова вернуться в Россию для следующего курса операций. Но сейчас они вынуждены жить в Краснодаре. В целом, такое положение вещей не сильно расстраивает обеих мам, ведь они видят прогресс от лечения. Однако Кэрол Феннер расстраивает, что у Луны совсем нет друзей. Другие малыши опасаются необычной внешности ее дочки, потому не играют с ней.
«Сегодня к нам в гости приходила Деми, девочка с таким же невусом, как у Луны. Я не смогла снять на видео все, но как же моя малышка была счастлива: она обняла Деми и поцеловала. Это были 3 часа полной эйфории и веселья! К сожалению, в России у моей дочки совсем нет друзей. И я чувствую, что Луне очень не хватает социальной жизни и общения со своими сверстниками. Потому, мне кажется, ей и Деми надо проводить больше времени вместе», – написла Кэрол в новом посте в Instagram.
Также в комментариях она постаралась ответить на самый частый вопрос, довольна ли она лечением дочери, ведь на ее лице вместо «маски» остаются шрамы. Она призналась, что ни разу не пожалела о том, что решила перелететь через океан, чтобы лечиться у российского врача. «Да, меня, конечно, расстраивают ее шрамы, но еще больше – реакция людей». Кэрол добавила, что чувствует разочарование с тех пор, как Луна родилась, и даже перенесла депрессию, но в какой-то момент перестала клясть себя за все мучения, которым ей невольно придется подвергнуть дочь в ближайшие годы. Что же касается шрамов, они, конечно, полностью не исчезнут, но станут гораздо менее заметными, ведь девочка еще растет.
Фото: Instagram
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