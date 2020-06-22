«Я больше не хочу иметь детей»: мама «девочки-Бэтмена» рассказала, как тяжело далось ей счастье материнства

Необычная история Луны Феннер из США, которую называют «девочкой-Бэтменом» из-за большого родимого пятна на лице, знакома, наверное, каждому. Сейчас малышка и ее мама Каролина Феннер живут в Краснодаре, где девочка проходит курс лечения. В откровенном интервью для сайта «Летидор» мама девочки призналась, что скорее всего Луна станет ее единственным ребенком.

«Я больше не хочу иметь детей. Но даже не из-за ситуации с Луной, а потому что моя беременность протекала очень тяжело. У меня был диабет, были кровотечения, я чуть не потеряла Луну три раза. Роды были совершенно сумасшедшими. Я люблю детей, но больше не хотела бы столкнуться с подобными проблемами. Мало того, доктор, который вел мою беременность, сказал, что Луна была большим риском для моей жизни», — призналась она.

Рождение своей дочери Каролина называет настоящим чудом. Она обнаружила, что беременна, спустя шесть месяцев после того, как прекратила принимать противозачаточные препараты. Врачи, рекомендуя своей пациентке отказаться от этого способа предохранения от нежелательной беременности, говорили, что ее шансы стать матерью практически равны нулю, а вот остановить рост обнаруженной ими злокачественной опухоли в ее печени это сможет. Опухоль начала уменьшаться, а Каролина забеременела.

Мама малышки рассказала, что она испытывала невероятно сильную боль на протяжении 48 часов, пока Луна не родилась. Не закончились страдания и после появления крошки на свет: «Все, что происходило после появления на свет дочери, было безумием. Гормоны, ужасная боль. К тому же одна из сотрудниц роддома предположила, что невус на лице ребенка — это рак. Я была в шоке от всего происходящего».

Во время беременности родители и не подозревали, с какими испытаниями им придется столкнуться: «Никто об этом не знал. На протяжении беременности у меня было много УЗИ (в том числе и за месяц до рождения дочери). Все было прекрасно. Да и у членов моей семьи никогда не было каких-либо проблем с кожей. Но Луна попала в 1% людей, кто появился на свет с такой патологией», — вспоминает Каролина.

Но даже столкнувшись с большой проблемой ни мама ни папа малышки даже не задумались о том, чтобы оставить ее в родильном доме, потому что они хотели и ждали эту девочку.