Кирилл Терешин «руки-базуки» срочно обратился за помощью к медикам после начавшегося воспаления: «Я сам виноват»
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Фото: Instagram
23-летний Кирилл Терешин, известный больше как «Руки-базуки», срочно обратился к врачам с просьбой выкачать из его изуродованных бицепсов всю «химию», cообщает телеграм-канал Mash.
Сейчас синтоловый фриковый качок готовится к операции, которую ему проведут в Москве. У Кирилла начался воспалительный процесс, и он попросил медиков избавить его от всех препаратов, закачанных в мышцы, и вернуть ему человеческий вид. В ближайшее время доктора выкачают из его рук синтол, который Терешин вводил годами.
О том, что у него проблемы со здоровьем, Кирилл рассказывал еще несколько месяцев назад. Тогда она в Instagram показал, как выглядят его руки.
«Здесь в Москве, где ни обследовался, везде говорят, что не знают, как с этим бороться. В Германию и Израиль обращался, там говорят, что могут помочь, но это очень дорого стоит. Если делать, то нужно начинать сбор средств через телевидение или народ и отправлять съемочную группу в другую страну. Я сам хочу избавиться и прошу помощи, но никто не может помочь. Я сам виноват в этом, и только Бог знает, что будет дальше», — писал «Руки-базуки» в социальной сети.
Фото и видео: Instagram
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