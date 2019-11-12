Кирилл Терешин «руки-базуки» срочно обратился за помощью к медикам после начавшегося воспаления: «Я сам виноват»

О том, что у него проблемы со здоровьем, Кирилл рассказывал еще несколько месяцев назад. Тогда она в Instagram показал, как выглядят его руки.

«Здесь в Москве, где ни обследовался, везде говорят, что не знают, как с этим бороться. В Германию и Израиль обращался, там говорят, что могут помочь, но это очень дорого стоит. Если делать, то нужно начинать сбор средств через телевидение или народ и отправлять съемочную группу в другую страну. Я сам хочу избавиться и прошу помощи, но никто не может помочь. Я сам виноват в этом, и только Бог знает, что будет дальше», — писал «Руки-базуки» в социальной сети.