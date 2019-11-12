passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кирилл Терешин «руки-базуки» срочно обратился за помощью к медикам после начавшегося воспаления: «Я сам виноват»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Кирилл Терешин решил избавиться от физических аномалий

Фото: Instagram

Скандальный интернет-персонаж решил вернуть своим конечностям привычный вид.

23-летний Кирилл Терешин, известный больше как «Руки-базуки», срочно обратился к врачам с просьбой выкачать из его изуродованных бицепсов всю «химию», cообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас синтоловый фриковый качок готовится к операции, которую ему проведут в Москве. У Кирилла начался воспалительный процесс, и он попросил медиков избавить его от всех препаратов, закачанных в мышцы, и вернуть ему человеческий вид. В ближайшее время доктора выкачают из его рук синтол, который Терешин вводил годами.

О том, что у него проблемы со здоровьем, Кирилл рассказывал еще несколько месяцев назад. Тогда она в Instagram показал, как выглядят его руки.

«Здесь в Москве, где ни обследовался, везде говорят, что не знают, как с этим бороться. В Германию и Израиль обращался, там говорят, что могут помочь, но это очень дорого стоит. Если делать, то нужно начинать сбор средств через телевидение или народ и отправлять съемочную группу в другую страну. Я сам хочу избавиться и прошу помощи, но никто не может помочь. Я сам виноват в этом, и только Бог знает, что будет дальше», — писал «Руки-базуки» в социальной сети.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги