Кирилл «Руки-базуки» нашел себе невесту

«Они нашли друг друга», — можно подумать, глядя на Кирилла Терешина и Олесю Малибу. Скандально известная Instagram-звезда сообщила, что 21-летний «синтоловый качок» сделал ей предложение, отмечает Lenta.ru. Кроме того, 28-летняя Олеся уже находится в поисках идеального свадебного платья: «Хочу свадебное платье👗с открытой спиной,без подьюбника,с шлейфом и с разрезом на правой ноге😉чтоб черная пантера тоже веселилась🐱ну и конечно декольтированное💖кто может помочь?отзовитесь,буду рада,нигде не могу найти такую модель».