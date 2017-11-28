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Кирилл «Руки-базуки» нашел себе невесту

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Олеси Малибу

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«Синтоловый качок» собирается жениться на Instagram-звезде с огромным бюстом.

«Они нашли друг друга», — можно подумать, глядя на Кирилла Терешина и Олесю Малибу. Скандально известная Instagram-звезда сообщила, что 21-летний «синтоловый качок» сделал ей предложение, отмечает Lenta.ru. Кроме того, 28-летняя Олеся уже находится в поисках идеального свадебного платья: «Хочу свадебное платье👗с открытой спиной,без подьюбника,с шлейфом и с разрезом на правой ноге😉чтоб черная пантера тоже веселилась🐱ну и конечно декольтированное💖кто может помочь?отзовитесь,буду рада,нигде не могу найти такую модель».

Напомним, Кирилл Терешин прославился благодаря огромным бицепсам, которых добился с помощью инъекций синтола. Молодой человек опубликовал в Instagram послание Андрею Малахову, после которого к нему «приклеилось» прозвище «руки-базуки». Известно, что по настоянию врачей Терешин заменил синтол имплантами.

Олеся Малибу — частый посетитель клиник пластической хирургии. Свою первую операцию девушка перенесла в 18 лет, когда решила увеличить грудь на два размера. Экстравагантная внешность стала для Олеси пропуском в мир телевидения: девушка принимала участие в таких шоу, как «Давай поженимся», «Страшно красивые», «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Косметический ремонт» и «Званый ужин». В настоящее время девушка ведет шоу «Инстаграмщицы» на телеканале «Пятница».

Фото: instagram

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