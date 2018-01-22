Молодой житель Пятигорска Кирилл Терешин начал трансформацию своей внешности, которую ранее анонсировал в Instagram.

Кирилл Терешин прославился после появления в шоу «Прямой эфир» в начале декабря прошлого года. Он рассказал, что несколько месяцев назад, подражая своему кумиру Ромарио дос Сантос Алвесу (бодибилдеру из Бразилии), вкачал в свои предплечья синтол — аналог синтетического масла, из-за которого его руки стали похожими на базуки.

Казалось, мистер Алвес убедил молодого россиянина удалить «химию» из тела, но не тут-то было. Выяснилось, что Кирилл твердо намерен превратить все свое тело в одну большую «базуку».