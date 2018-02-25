Живой Кен, «человек-синтол» и другие самые популярные фрики

21-летний парень Кирилл Терешин из Пятигорска прославился на всю страну и получил прозвища «человек-синтол» и «руки-базуки» после того, как увеличил руки до 60 сантиметров в объеме с помощью инъекций синтола. Это вещество для увеличения мышц придумали в начале 90-х, оно состоит в основном из масел, а также лидокаина и бензилового спирта. Бодибилдеры используют синтол в очень маленьких дозах. Специалисты считают, что Кирилл, который закачивает себе слишком много препарата, может остаться вообще без рук, если вовремя не остановится, но его это, похоже, не пугает. Правда, недавно у Терешина появились новые увлечения — теперь ему нравится ярко краситься, делать женский маникюр и носить парики. Надеемся, что следующим увлечением парня из Пятигорска станут регулярные визиты к психологу.

Женщина-кошка Джослин Вильденштейн