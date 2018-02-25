Живой Кен, «человек-синтол» и другие самые популярные фрики
Живой Кен Родриго Алвес
Живой Кен Родриго Алвес из Бразилии очень хочет быть похожим на знаменитую американскую куклу — красавчика по имени Кен. Правда, после кучи пластических операций Родриго скорее похож на Николая Баскова, над которым много лет ставили опыты в клинике пластической хирургии. Кстати, до своей пластической одиссеи Алвес был симпатичным бразильским парнем с густыми темными волосами. Началось все с того, что в 17 лет у него диагностировали гинекомастию — увеличение грудной железы у мужчин с гипертрофией желез и жировой ткани. Операция по удалению ненужных тканей прошла успешно, а Родриго сразу вошел во вкус. Кстати, не спешите восхищаться его «идеальным» прессом и считать кубики у него на животе — это всего лишь импланты.
«Человек-синтол» Кирилл Терешин
21-летний парень Кирилл Терешин из Пятигорска прославился на всю страну и получил прозвища «человек-синтол» и «руки-базуки» после того, как увеличил руки до 60 сантиметров в объеме с помощью инъекций синтола. Это вещество для увеличения мышц придумали в начале 90-х, оно состоит в основном из масел, а также лидокаина и бензилового спирта. Бодибилдеры используют синтол в очень маленьких дозах. Специалисты считают, что Кирилл, который закачивает себе слишком много препарата, может остаться вообще без рук, если вовремя не остановится, но его это, похоже, не пугает. Правда, недавно у Терешина появились новые увлечения — теперь ему нравится ярко краситься, делать женский маникюр и носить парики. Надеемся, что следующим увлечением парня из Пятигорска станут регулярные визиты к психологу.
Женщина-кошка Джослин Вильденштейн
Жена миллиардера Алека Вильденштейна легла под нож в 32 года, чтобы больше нравиться супругу. Бизнесмен очень любил пантер, львиц и других представителей семейства кошачьих, которые стремительно наполняли их дом. Джослин превратилась в женщину-кошку, но супруга не удержала. Алек Вильденштейн в итоге женился на молодой русской модели Любови Ступаковой, которая была моложе его на 34 года. Джослин не пала духом — продолжила визиты к хирургам, а новости о ее бурной личной жизни регулярно появляются в таблоидах. Недавно она заявила, что выглядит почти так же, как в свои 16 лет, и вообще похожа на Брижит Бардо, с которой ее якобы постоянно путают.
Брятья Богдановы
Французские братья-физики Игорь и Гришка Богдановы (Igor & Grichka Bogdanoff) были успешными и красивыми мужчинами с внешностью голливудских красавчиков, и недостатка в женском внимании не испытывали. Но чего-то парням все же не хватало. Возможно, внимания миллионов поклоников по всему миру. Сначала они запустили собственное научно-развлекательное шоу, но потом оно закрылось. Писать диссертации братьям показалось скучно, и тогда они начали на пару делать пластические операции. В итоге Богдановы так увлеклись, что стали настоящими фриками с полностью перекроенными лицами. Некоторые, увидев их, застывают в ужасе, но они, кажется, рады и такому вниманию.
Мартина Биг
Худенькая немецкая стюардесса-блондинка решила стать гламурной моделью Мартиной Биг с 32-м размером груди, темной кожей и афропрической. Свою мечту она практически исполнила. Для поддержания внешности жгучей афроамериканки Мартина постоянно посещает солярий и пользуется специальными кремами. Кстати, бойфренд модели — пилот, с которым она встречается с 17 лет, ее во всем поддерживает и не против ее впечатляющих изменений во внешности. На своей странице в Facebook Мартина Биг сообщила, что останавливаться не собирается и хочет сделать свою огромную грудь еще больше.
Пикси Фокс
Идеал красоты 25-летней шведской модели Пикси Фокс выглядит так: огромные шарообразные груди, неестественно тонкая талия, губы-«утки», длинные нарощенные волосы. Если многие девушки более или менее успокаиваются, вставив в грудь импланты и увеличив губы, Пикси решила пойти дальше и удалила шесть ребер, чтобы получить талию окружностью 35 сантиметров. Сомневаемся, что на этом изменения закончатся.
Фото: getty, eastnews, globallookpress, instagram, facebook