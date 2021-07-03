Как протекает COVID-19 после вакцинации: врач-иммунолог назвал главное отличие

Иммунолог и кандидат медицинских наук, Николай Крючков, во время интервью для Радио Sputnik, назвал главное отличие болезни у привитых граждан от тех, кто прививку не сделал: «Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя всё равно остаётся небольшая вероятность того, что человек получит тяжёлую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98—99%», — прокомментировал ситуацию врач.

Еще одним важным отличием, является период, когда человек заражен и может стать распространителем инфекции: у вакцинированных людей этот период существенно меньше.

Николай Крючков дал развернутый ответ: «Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов», — сказал он. Напомним, что в России продолжается активная борьба против коронавирусной инфекции. В России на сегодняшний день, зарегистрировано четыре вакцины — каждый может индивидуально подобрать ее для себя.