Роспотребнадзор рассказал, что можно и что нельзя делать после вакцинации

Как сообщается на сайте ведомства, после вакцинации некоторые люди могут столкнуться с так называемым гриппоподобным синдромом. При данном состоянии может, например, повышаться температура. «Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

В первые три дня после прививки стоит отказаться от употребления алкоголя, ограничить физические нагрузки и посещение сауны. При этом душ можно принимать спокойно.

Иммунитет должен сформироваться в течение 35-42 дней, поэтому важно не забывать о мерах предосторожности: соблюдении дистанции, правил личной гигиены; и средствах защиты, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в ведомстве отмечают, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не стоит беспокоиться. Компоненты прививки не несут угрозы для здоровья будущих детей и для нерожавших женщин.