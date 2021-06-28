5 главных мифов о вакцинации против COVID-19 с комментариями экспертов

Миф 1: вакцина не прошла должных испытаний и создавалась впопыхах, ей нельзя доверять

Вакцина от коронавируса создавалась в короткие сроки, справедливо считают пользователи. Ведь времени на масштабные исследования попросту не было: мир оказался охвачен пандемией. Один из создателей вакцины «Спутник V» Владимир Гущин в недавнем прямом эфире в Instagram развеял этот миф, заверив, что, во-первых, еще за два года до пандемии велись разработки вакцины от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) - она и стала базой для появившейся вакцины.

«До середины августа прошлого года прошли две фазы испытаний «Спутника» и она вышла в ограниченном количестве для людей, работающих в «красной» зоне. Затем 35 тысяч человек поучаствовали в рамках третьей фазы испытаний, призванных подтвердить эффективность препарата. Испытания пришлись на вторую волну коронавирусной инфекции.

Мы доказали, что вакцина эффективна на разных категориях населения, в том числе на пожилых. Эффективность составляет почти 92%. И с декабря прошлого года вакцина вышла в гражданский оборот. Она признана уже в 70 государствах мира, есть пока заминка с признанием официальным в Европе - причина в бюрократических проволочках», - поясняет Владимир Гущин.

«На сегодняшний день вакцину «Спутник» получили 40 млн человек и никто не умер от факта прививки. Большая часть людей получила защиту. Вакцина в десять раз снижает вероятность заболеть. Только 1-2% людей не получили высокого титра антител после прививки. Кто заболел после? В частности, 2/3 людей не завершили курс вакцинации, то есть не получили вторую дозу вакцины, вот они среди тех, кто заболел», - добавляет создатель «Спутника».