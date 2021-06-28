5 главных мифов о вакцинации против COVID-19 с комментариями экспертов
Миф 1: вакцина не прошла должных испытаний и создавалась впопыхах, ей нельзя доверять
Вакцина от коронавируса создавалась в короткие сроки, справедливо считают пользователи. Ведь времени на масштабные исследования попросту не было: мир оказался охвачен пандемией. Один из создателей вакцины «Спутник V» Владимир Гущин в недавнем прямом эфире в Instagram развеял этот миф, заверив, что, во-первых, еще за два года до пандемии велись разработки вакцины от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) - она и стала базой для появившейся вакцины.
«До середины августа прошлого года прошли две фазы испытаний «Спутника» и она вышла в ограниченном количестве для людей, работающих в «красной» зоне. Затем 35 тысяч человек поучаствовали в рамках третьей фазы испытаний, призванных подтвердить эффективность препарата. Испытания пришлись на вторую волну коронавирусной инфекции.
Мы доказали, что вакцина эффективна на разных категориях населения, в том числе на пожилых. Эффективность составляет почти 92%. И с декабря прошлого года вакцина вышла в гражданский оборот. Она признана уже в 70 государствах мира, есть пока заминка с признанием официальным в Европе - причина в бюрократических проволочках», - поясняет Владимир Гущин.
«На сегодняшний день вакцину «Спутник» получили 40 млн человек и никто не умер от факта прививки. Большая часть людей получила защиту. Вакцина в десять раз снижает вероятность заболеть. Только 1-2% людей не получили высокого титра антител после прививки. Кто заболел после? В частности, 2/3 людей не завершили курс вакцинации, то есть не получили вторую дозу вакцины, вот они среди тех, кто заболел», - добавляет создатель «Спутника».
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Миф 2: вакцина негативно влияет на репродуктивную функцию вплоть до бесплодия
Аденовирусы не встраивают собственный геном в ДНК клетки-хозяина, соответственно, не вызывают там мутаций.
«Есть вирусы, встраивающиеся в геном человека. Вакцина же от коронавируса не встраивается в клетки: она создана на основе аденовируса, у которого нет стратегии встраивания. Аденовирус не взаимодействует с репродуктивной функцией, поэтому никакого влияния не оказывает. А вот сам вирус, инфекция могут негативно повлиять на возможность деторождения, так как снижаются общие показатели здоровья. Кроме того, вирус способен поражен разные клетки, вы не знаете, по чему именно он ударит», - поясняет Гущин.
«Я не явлюсь иммунологом-вирусологом, но как врач-гинеколог скажу следующее: не стоит беременеть после первой порции прививки от коронавируса - стоит делать это после полной вакцинации, спустя месяц. Стоит помнить, что вакцинация всегда вызывает массу споров. Плюс мы должны понимать, что нет ничего стопроцентно полезного или вредного - все индивидуально! Вы должны оценить возможные риски от вакцинации и от возможности заболеть, после чего принять решение для себя. Масса беременных, моих пациенток, вакцинировались (правда, не у нас, а за границей). Есть пациентки, которые вакцинировались и сразу забеременели - все с ними прекрасно. Во всем мире прививки ставятся беременным. Если прививка вызвала повышение температуры, вы можете пить жаропонижающее, например, «Парацетамол» - он разрешен беременным. Лично я рекомендую беременным вакцинироваться «КовиВаком».
Что касается грудного вскармливания, то я тоже рекомендую женщинам на ГВ вакцинироваться. Если в первый день после прививки у вас поднимется температура, что нормально, просто попросите помощи у близких», - поделилась своим мнением с Passion врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Алена Минц.
Миф 3: вакцина бесполезна, так как после нее все равно можно заболеть
Действительно вакцина не избавляет нас от возможности заболеть. Новые волны эпидемии показывают, что переболевшие болеют повторно. Наличие антител не спасает от возможности подхватить вирус, собственно поэтому их наличие уже не является противопоказанием для прививки.
«Да, после вакцинирования болеют - такие случаи есть. Нужно понимать, что антительный ответ начинает формироваться спустя семь дней. Вы особенно уязвимы первые семь дней после прививки, поэтому в обязательном порядке нужно соблюдать этот период все меры безопасности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, не посещать места скоплений людей. Наша первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V» дает защиту на 91,6%, но остается 8%, когда она не защищает. В любом случае я однозначно выступаю за вакцинацию! Это единственный способ обезопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции»,- рассказывала в прямом эфире Instagram главный терапевт страны, профессор, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.
Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют ревакцинацию. Если вы переболели, все равно рекомендована прививка. Если вы вакцинировались полгода назад, есть смысл сделать прививку повторно. А если прошел год с момента вакцинирования, то тем более.
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Миф 4: смысла в вакцине нет, так как она не защищает от нового индийского штамма
Существующие вакцины (в нашей стране их уже четыре, включая «Спутник Лайт») были созданы для защиты от так называемого уханьского штамма, который начал распространяться в декабре 2019 года. Индийский штамм — это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2. Он заявил о себе осенью 2020 года и сейчас вызывает озабоченность у специалистов. Защитит ли от него прививка? Специалисты считают, что да, но с поправками.
«Мутации приводят к измениям отдельных аминокислот в составе большого S-белка, который используется как иммуноген. И в целом, сохраняется большое количество антител, продолжающих нейтрализовать вирус. У людей, у которых высокие титры антител, защита сохраняется. Повторюсь: для некоторых вариантов мы видим снижение вирусонейтрализующей активности, но ни для одного из них нет полной потери свойств вакцин», - поясняет Владимир Гущин.
Добавим, что на данный момент лечение нового штамма ничем не отличается от лечения предыдущего.
Миф 5: у вакцины слишком много противопоказаний, значит она малоэффективна
По словам главного терапевта страны, профессора Оксаны Драпкиной, противопоказания к вакцинации на данный момент следующие:
возраст до 18 лет (исследования с участием подростков только начинают проводиться);
беременность и период лактации (стоит понимать, что исследования на этих категориях женщин не проводились - нет данных, потому официально не рекомендовано ставить прививку);
выраженные аллергические реакции (на продукты, лекарства вплоть до анафилактического шока тд)
Плюс применять с осторожностью:
- пациентам с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Последние требуют лекарств, по определению снижающих иммунитет, а значит, на прививку он не выработается. Кроме того, нельзя делать прививку, если вы переживаете острое инфекционное заболевание (например, грипп).
А вот хронические заболевания, по мнению Оксаны Драпкиной, являются поводом для немедленной вакцинации, так как эти люди находятся в зоне риска. К ним, в частности, относятся люди старше 60 лет, страдающие ожирением, пациенты с диабетом.
В общем и целом, кажется, можно сделать следующий вывод: оценить все риски от возможного заболевания и вакцинации и принять решение лично для себя.
_Фото: Pexels.com Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!