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Ева Польна впервые прокомментировала состояние здоровья дочери после тяжелого приступа астмы: «Она под наблюдением врачей»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ева Польна с дочерями Амалией и Эвелиной

Фото: Instagram

Девочку доставили в больницу без сознания.

Два дня назад СМИ сообщили, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу в бессознательном состоянии. У девочки случился тяжелейший приступ астмы, с которым ее доставили в одну из частных клиник столицы. В руки к медикам Эвелина попала в критическом состоянии.

Ева Польна, чтобы избежать спекуляций в прессе и обществе, сделала заявление о состоянии здоровья старшей дочери.

«Есть моменты, которые человек переживает наедине со своими близкими, — сказала она, опубликовав пост в Instagram. — Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось. Спасибо всем за поддержку!».

Такое же сообщение появилось на странице Дениса Клявера. «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — написал отец девочки. Комментарии под публикациями родители отключили.

Фото: Instagram

У Евы Польны, кроме 14-летней Эвелины, есть 12-летняя дочь Амалия. У Дениса Клявера до Эвелины родился сын Тимофей, также у него растет маленький сын Даниэль. Долгое время исполнители не признавались, что Эвелина их общая дочь. После Клявер аргументировал это тем, что не хотел привлекать лишнее внимание к девочке.

Фото и видео: Instagram

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