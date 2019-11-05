Ева Польна впервые прокомментировала состояние здоровья дочери после тяжелого приступа астмы: «Она под наблюдением врачей»

У Евы Польны, кроме 14-летней Эвелины, есть 12-летняя дочь Амалия. У Дениса Клявера до Эвелины родился сын Тимофей, также у него растет маленький сын Даниэль. Долгое время исполнители не признавались, что Эвелина их общая дочь. После Клявер аргументировал это тем, что не хотел привлекать лишнее внимание к девочке.