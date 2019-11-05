Ева Польна впервые прокомментировала состояние здоровья дочери после тяжелого приступа астмы: «Она под наблюдением врачей»
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Фото: Instagram
Два дня назад СМИ сообщили, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу в бессознательном состоянии. У девочки случился тяжелейший приступ астмы, с которым ее доставили в одну из частных клиник столицы. В руки к медикам Эвелина попала в критическом состоянии.
Ева Польна, чтобы избежать спекуляций в прессе и обществе, сделала заявление о состоянии здоровья старшей дочери.
«Есть моменты, которые человек переживает наедине со своими близкими, — сказала она, опубликовав пост в Instagram. — Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось. Спасибо всем за поддержку!».
Такое же сообщение появилось на странице Дениса Клявера. «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — написал отец девочки. Комментарии под публикациями родители отключили.
Фото: Instagram
У Евы Польны, кроме 14-летней Эвелины, есть 12-летняя дочь Амалия. У Дениса Клявера до Эвелины родился сын Тимофей, также у него растет маленький сын Даниэль. Долгое время исполнители не признавались, что Эвелина их общая дочь. После Клявер аргументировал это тем, что не хотел привлекать лишнее внимание к девочке.
Фото и видео: Instagram
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