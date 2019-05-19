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«Целую, обнимаю»: Денис Клявер трогательно поздравил Еву Польну с 44-летием

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Денис Клявер и Ева Польна

Фото: Instagram
День рождения певица отметила 19 мая.

В ночь с 19 на 20 мая Денис Клявер в Instagram опубликовал трогательное поздравление с днем рождения в адрес Евы Польны, с которой у него растет дочь Эвелина. В июне девочке исполнится 14 лет.

«Евушка, дорогая, яркая, обворожительная, с днем рождения! Ты делаешь этот мир лучше! Светлее и добрее! Пусть он всегда отвечает тебе взаимностью. Здоровья и вдохновения. Пускай глаза будут всегда наполнены радостью, а сердце любовью. И песен новых, да побольше. Целую, обнимаю! Твой Бунша», - поздравил Денис (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, что отцовство старшей дочери Евы Польны Клявер признал в 2010 году, когда девочке было 5 лет. Сейчас певец души не чает в Эвелине и проводит с ней любую свободную минуту. В отношениях Ева и Денис были недолго. Через два года после появления на свет старшей дочки Ева родила еще одну девочку от бизнесмена Сергея Пильгуна. Однако с Клявером они сохранили теплые отношения.

Денис рассказывает о дочери Эвелине

Подписчики похвалили Дениса за то, что он ведет себя как настоящий мужчина. «Что бы не случалось в жизни, но надо оставаться Мужчиной . Это Вы и делаете, Денис. Еву с днем рождения ! Вам всем - добрых отношений и взаимопонимания навсегда», «Вы умница, Денис! Женщина, подарившая Вам дочь, шикарный человек, талантливая певица! С днем рождения, Ева!», «Все-таки ,крутой вы мужчина!!!!!!! С днем рождения, Евочка», - оставили фолловеры комментарии под постом.

Денис Клявер уже 10 лет счастливо живет с третьей женой Ириной. С ней он сошелся, когда еще фактически состоял в браке со второй супругой. А к ней Денис ушел всего через неделю после свадьбы с первой женой. У Клявера двое сыновей и дочь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Мир 24

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