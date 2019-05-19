«Целую, обнимаю»: Денис Клявер трогательно поздравил Еву Польну с 44-летием

Подписчики похвалили Дениса за то, что он ведет себя как настоящий мужчина. «Что бы не случалось в жизни, но надо оставаться Мужчиной . Это Вы и делаете, Денис. Еву с днем рождения ! Вам всем - добрых отношений и взаимопонимания навсегда», «Вы умница, Денис! Женщина, подарившая Вам дочь, шикарный человек, талантливая певица! С днем рождения, Ева!», «Все-таки ,крутой вы мужчина!!!!!!! С днем рождения, Евочка», - оставили фолловеры комментарии под постом.

Денис Клявер уже 10 лет счастливо живет с третьей женой Ириной. С ней он сошелся, когда еще фактически состоял в браке со второй супругой. А к ней Денис ушел всего через неделю после свадьбы с первой женой. У Клявера двое сыновей и дочь.