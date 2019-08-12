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«Вы силач!» Денис Клявер впечатлил подписчиков фотографией с двумя сыновьями на руках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Денис Клявер на ВДНХ

Фото: Instagram
Старшему из них уже 17 лет.

Денис Клявер отдыхает с семьей на черноморском побережье Болгарии. Оттуда артист опубликовал фотографию, на которой держит на руках старшего сына – 17-летнего Тимофея и младшего – 5-летнего Даниэля.

Денис Клявер с сыновьями - Тимофеем и Даниэлем

Фото: Instagram

«А дочку ? Некомплект», - написали в комментарии. На что Денис ответил: «Согласен. надеюсь в ближайшее время доукомплектуем».

«Трое из ларца», «Денис береги спину», «Дена, ну ты рембо!!!», «Вы силач!», - восхитились подписчики Дениса Клявера (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Денис отец троих детей, которых ему родили разные женщины. Тимофей появился на свет в первом браке артиста. Дочь Кляверу родила певица Ева Польна, а маленький Даниэль родился в браке Дениса с третьей супругой Ириной.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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