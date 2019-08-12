«Вы силач!» Денис Клявер впечатлил подписчиков фотографией с двумя сыновьями на руках

«А дочку ? Некомплект», - написали в комментарии. На что Денис ответил: «Согласен. надеюсь в ближайшее время доукомплектуем».

«Трое из ларца», «Денис береги спину», «Дена, ну ты рембо!!!», «Вы силач!», - восхитились подписчики Дениса Клявера (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).