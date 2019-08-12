«Вы силач!» Денис Клявер впечатлил подписчиков фотографией с двумя сыновьями на руках

Денис Клявер отдыхает с семьей на черноморском побережье Болгарии. Оттуда артист опубликовал фотографию, на которой держит на руках старшего сына – 17-летнего Тимофея и младшего – 5-летнего Даниэля.
Фото: Instagram
«А дочку ? Некомплект», - написали в комментарии. На что Денис ответил: «Согласен. надеюсь в ближайшее время доукомплектуем».
«Трое из ларца», «Денис береги спину», «Дена, ну ты рембо!!!», «Вы силач!», - восхитились подписчики Дениса Клявера (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, Денис отец троих детей, которых ему родили разные женщины. Тимофей появился на свет в первом браке артиста. Дочь Кляверу родила певица Ева Польна, а маленький Даниэль родился в браке Дениса с третьей супругой Ириной.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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