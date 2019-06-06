«Ты неординарна и талантлива»: Денис Клявер поздравил единственную дочь с 14-летием

Единственной дочери Дениса Клявера и Евы Польны Эвелине исполнилось 14 лет. В Instagram отец опубликовал фотографию девочки и поздравил ее с днем рождения.
«С Днем рождения, любимая Доченька! Чем старше становишься, тем больше я понимаю, насколько ты неординарна и талантлива. Ты мой маленький художник, твои работы действительно вызывают восхищение и отцовскую гордость. Уверен, все за что ты ни возьмешься, будет всегда на высшем уровне. Люблю тебя, милая», - написал Клявер (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Чарующая красота... смотришь Ева..присмотришься Денис. Очень яркое сочетание. Дай бог ей самой доброй судьбы»,
«Когда ты станешь большой дочь...»,
«Красавица, а глаза космос. с днем рождения маленькую художницу»,
«Какая взрослая уже... С ума сойти... С днем рождения Вашей дочери Вас Денис!!! Даст Бог ей счастья», - поздравили Эвелину подписчики Дениса.
Денис Клявер долгое время скрывал, что у него есть дочь от Евы Польны. Он признался в наличии ребенка, только когда Эвелина уже пошла в школу. После он объяснил свое поведение тем, что не хотел привлекать излишнее внимание к дочери. У Клявера есть еще два сына – 17-летний Тимофей и 5-летний Даниэль, рожденные разными женами.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ StarPro
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