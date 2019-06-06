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«Ты неординарна и талантлива»: Денис Клявер поздравил единственную дочь с 14-летием

Признание в любви к Эвелине он опубликовал в соцсетях.

Единственной дочери Дениса Клявера и Евы Польны Эвелине исполнилось 14 лет. В Instagram отец опубликовал фотографию девочки и поздравил ее с днем рождения.

«С Днем рождения, любимая Доченька! Чем старше становишься, тем больше я понимаю, насколько ты неординарна и талантлива. Ты мой маленький художник, твои работы действительно вызывают восхищение и отцовскую гордость. Уверен, все за что ты ни возьмешься, будет всегда на высшем уровне. Люблю тебя, милая», - написал Клявер (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Чарующая красота... смотришь Ева..присмотришься Денис. Очень яркое сочетание. Дай бог ей самой доброй судьбы»,

«Когда ты станешь большой дочь...»,

«Красавица, а глаза космос. с днем рождения маленькую художницу»,

«Какая взрослая уже... С ума сойти... С днем рождения Вашей дочери Вас Денис!!! Даст Бог ей счастья», - поздравили Эвелину подписчики Дениса.

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Денис Клявер долгое время скрывал, что у него есть дочь от Евы Польны. Он признался в наличии ребенка, только когда Эвелина уже пошла в школу. После он объяснил свое поведение тем, что не хотел привлекать излишнее внимание к дочери. У Клявера есть еще два сына – 17-летний Тимофей и 5-летний Даниэль, рожденные разными женами.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ StarPro

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