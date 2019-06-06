«Ты неординарна и талантлива»: Денис Клявер поздравил единственную дочь с 14-летием

Единственной дочери Дениса Клявера и Евы Польны Эвелине исполнилось 14 лет. В Instagram отец опубликовал фотографию девочки и поздравил ее с днем рождения.

«С Днем рождения, любимая Доченька! Чем старше становишься, тем больше я понимаю, насколько ты неординарна и талантлива. Ты мой маленький художник, твои работы действительно вызывают восхищение и отцовскую гордость. Уверен, все за что ты ни возьмешься, будет всегда на высшем уровне. Люблю тебя, милая», - написал Клявер (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).