Девушка с аллергией на все запахи и вкусы начала питаться через сердце
По данным издания, у девушки появляется аллергия буквально на все вокруг. Жительница города Кеттеринг впервые узнала о своей редкой болезни в 20-летнем возрасте в 2016 году. Тогда она переболела крапивницей после употребления молочных или соевых продуктов.
В тот год, несмотря на периодические приступы удушья и обмороки, девушка на «отлично» сдала экзамены в школе. Родители забили тревогу, когда у Лорен даже от самых безобидных реактивов на занятиях по химии в университете начала моментально вылезать крапивница.
September 30, 2020
Полгода врачи не понимали, чем болеет девушка. Чуть позже выяснилось, что Лорен «стала обладательницей» молодого и редкого заболевания, которое звучит как синдром активации тучных клеток (MCAS). Впервые эта болезнь была диагностирована лишь в 2007 году. Как объяснили врачи, отвечающие за аллергические реакции клетки организма Лорен активируются в любой момент — для них раздражителем становится практически все, что окружает пациентку.
Так, если в первый год девушка ела курицу, картофель, рис, морковь и брокколи, то потом буквально все вызывало анафилактический шок.
Врачи попробовали кормить Лорен прямо через кишечник, но и это не помогло, так как аллергия возникла на трубку в организме.
К тому времени студентка весила 40 килограммов. Решение было найдено – теперь Лорен в буквальном смысле питается через сердце – все нужные вещества поступают прямо в аорту.
Кроме того, для нее изготовили маску, отфильтровывающую запахи. Несмотря на остающуюся угрозу, Лорен не собирается сдаваться. По ее словам, следующая цель - дождаться выпуска сенсационного лекарства, на которое надеются болеющие MCAS. После выздоровления девушка хочет заняться помощью людям с аналогичным заболеванием.
Фото: Pexels
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