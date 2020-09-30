Девушка с аллергией на все запахи и вкусы начала питаться через сердце

Так, если в первый год девушка ела курицу, картофель, рис, морковь и брокколи, то потом буквально все вызывало анафилактический шок.

Врачи попробовали кормить Лорен прямо через кишечник, но и это не помогло, так как аллергия возникла на трубку в организме.

К тому времени студентка весила 40 килограммов. Решение было найдено – теперь Лорен в буквальном смысле питается через сердце – все нужные вещества поступают прямо в аорту.

Кроме того, для нее изготовили маску, отфильтровывающую запахи. Несмотря на остающуюся угрозу, Лорен не собирается сдаваться. По ее словам, следующая цель - дождаться выпуска сенсационного лекарства, на которое надеются болеющие MCAS. После выздоровления девушка хочет заняться помощью людям с аналогичным заболеванием.