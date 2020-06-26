Из-за редчайшей аллергии на воду девушка не может нормально принимать душ и даже потеть
Фото: facebook Rachael Fetter
Молодая женщина, работающая ветеринаром, рассказала британскому онлайн-порталу Daily Mail, заявила, заболевание развилось у нее в возрасте 18 лет. «Я помню, как принимала душ, и когда кожа высохла, заметила сыпь. Я подумала, что это реакция на мыло, которым я пользовалась, потому купила другое. Но это не помогло. Так повторялось каждый раз, когда я мылась. Со временем ситуация ухудшилась, боль усилилась и постоянно плакала после душа», – пояснила девушка.
Со временем крапивница появлялась у Рэйчел всякий раз, когда она мыла руки, принимала душ или попадала под дождь – ее кожа начинала краснеть, зудеть и покрываться сыпью. Однако к врачу женщина обратилась только в начале 2019 года. «Я посетила терапевта, дерматолога и аллерголога. Местные врачи сделали мне две биопсии кожи, но не сразу поставили правильный диагноз и лечили неправильно. Тогда я пошла в другую клинику, где мне сделали дополнительные анализы и выяснили, что у меня аллергия на воду. Я была рада, что наконец узнала, что со мной».
Аквагенная крапивница – это очень редкое заболевание, при котором появляется сыпь после контакта с любым типом воды, включая дождь, снег, пот и слезы. Рэйчел призналась, что не может ежедневно принимать душ, потому что как только вода касается ее кожи, она испытывает сильную боль. Более того, в особенно тяжелые дни она может покрыться болезненной красной сыпью с головы до ног, которая не проходит в течение нескольких дней. Из-за этого девушка принимает душ только дважды в неделю, предварительно принимая обезболивающее, и пьет весьма ограниченное количество жидкости за раз, потому что начинает очень плохо себя чувствовать. «Я реагирую даже на свой собственный пот. Если я выхожу на длинную прогулку со своей собакой, то получаю сыпь на руках и ногах. Чем дольше вода соприкасается с моей кожей, тем сильнее ожоги, – добавляет она. – Из-за этой болезни я долгое время чувствовала себя очень одинокой. Это сильно повлияло на мою жизнь. Конечно, я расстроена, но это моя реальность и я надеюсь, что однажды найдут лекарство от этой болезни».
Фото: pixabay, facebook Rachael Fetter
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