Из-за редчайшей аллергии на воду девушка не может нормально принимать душ и даже потеть

Молодая женщина, работающая ветеринаром, рассказала британскому онлайн-порталу Daily Mail, заявила, заболевание развилось у нее в возрасте 18 лет. «Я помню, как принимала душ, и когда кожа высохла, заметила сыпь. Я подумала, что это реакция на мыло, которым я пользовалась, потому купила другое. Но это не помогло. Так повторялось каждый раз, когда я мылась. Со временем ситуация ухудшилась, боль усилилась и постоянно плакала после душа», – пояснила девушка.

Со временем крапивница появлялась у Рэйчел всякий раз, когда она мыла руки, принимала душ или попадала под дождь – ее кожа начинала краснеть, зудеть и покрываться сыпью. Однако к врачу женщина обратилась только в начале 2019 года. «Я посетила терапевта, дерматолога и аллерголога. Местные врачи сделали мне две биопсии кожи, но не сразу поставили правильный диагноз и лечили неправильно. Тогда я пошла в другую клинику, где мне сделали дополнительные анализы и выяснили, что у меня аллергия на воду. Я была рада, что наконец узнала, что со мной».