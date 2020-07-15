От экземы до аллергии: какие проблемы со здоровьем можно определить по губам
Эксперт по здоровью Хари Симран сообщил британскому онлайн-порталу The Sun, что цвет, форма и текстура губ могут сообщить о болезнях, которые вы обычно игнорируете, даже если у вас есть другие симптомы. Они – «окно» в мир внутренней работы нашего тела. Так, в частности, морщины над верхней губой, которые появляются с возрастом, сигнализируют о долгом психическом и физическом напряжении, а также злоупотреблении коктейлями и многолетнем курении.
Сухие и потрескавшиеся губы также могут свидетельствовать об обезвоживании. К этому же может привести и резкая смена климата, ветреная, сухая похода или мороз – в таких случаях часто помогает бальзам и чистая питьевая вода. В таких случаях важно избегать облизывания рта, так как это лишь ухудшит ситуацию. Однако если губы не только сухие и потрескавшиеся, но и постоянно чешутся, это может быть признаком аллергии. Язвы и волдыри часто образуются на губах в зимние месяцы и свидетельствуют о плохой переносимости холода и недостатке витаминов, обычно в этом случае проблема проходит самостоятельно или после применения заживляющих кремов. Однако также это может быть проявлением герпеса. Как правило, вы также будете ощущать раздражение п покалывание, перед тем как появятся волдыри. Лечить заболевание необходимо обязательно, прокалывать пузырики строго запрещено.
Трещины в уголках губ или заеды могут быть признаком развивающейся в организме инфекции. Вероятность этого усиливается, если вы на ночь носите каппу или пускаете слюни во сне – из-за этого вокруг рта накапливаются бактерии. Чтобы избежать этого, используйте специальный бальзам. Поводом насторожиться должно стать изменение цвета губ. Часто это происходит у курильщиков из-за воздействия никотина. Однако в любом случае это нехороший сигнал, свидетельствующий о серьезных проблемах со здоровьем. Посиневшие губы свидетельствуют о кислородном голодании, подобный симптом можно отметить и на пальцах рук и ног. Если цвет стал светлее обычного или бледнее, возможно, у вас анемия, недостаток витаминов или низкий уровень сахара в крови – сдайте анализ крови, чтобы проверить это.
Если у вас на губах появились черные или фиолетовые болезненные пятна, возможно, это реакция на солнце, симптом витамина В12 или гиперпигментация. А если они опухли, скорее всего, у вас аллергия. Вероятность этого повышается, если симптом возник сразу после нанесения новой помады или блеска. Но если опухшие губы идут в комплекте с зудом, затруднением дыхания и опуханием гортани, это может быть первыми признаками анафилактического шока из-за того, что вы что-то не то съели, и вам нужно как можно скорее обратиться к врачу или выпить антигистаминное. Воспаленная красная кайма губ, покрытая корочкой, может быть симптомом экземы. Чтобы облегчить проблему, используйте увлажняющие средства.
Фото: pixabay
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