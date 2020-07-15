От экземы до аллергии: какие проблемы со здоровьем можно определить по губам

Эксперт по здоровью Хари Симран сообщил британскому онлайн-порталу The Sun, что цвет, форма и текстура губ могут сообщить о болезнях, которые вы обычно игнорируете, даже если у вас есть другие симптомы. Они – «окно» в мир внутренней работы нашего тела. Так, в частности, морщины над верхней губой, которые появляются с возрастом, сигнализируют о долгом психическом и физическом напряжении, а также злоупотреблении коктейлями и многолетнем курении.

Сухие и потрескавшиеся губы также могут свидетельствовать об обезвоживании. К этому же может привести и резкая смена климата, ветреная, сухая похода или мороз – в таких случаях часто помогает бальзам и чистая питьевая вода. В таких случаях важно избегать облизывания рта, так как это лишь ухудшит ситуацию. Однако если губы не только сухие и потрескавшиеся, но и постоянно чешутся, это может быть признаком аллергии. Язвы и волдыри часто образуются на губах в зимние месяцы и свидетельствуют о плохой переносимости холода и недостатке витаминов, обычно в этом случае проблема проходит самостоятельно или после применения заживляющих кремов. Однако также это может быть проявлением герпеса. Как правило, вы также будете ощущать раздражение п покалывание, перед тем как появятся волдыри. Лечить заболевание необходимо обязательно, прокалывать пузырики строго запрещено.