Названы самые мощные продукты-аллергены, которые могут вызвать анафилактический шок
В субботу, 11 июля, СМИ сообщили потрясшую многих новость: во время банкета по случаю собственной свадьбы умерла 25-летняя невеста. Ей внезапно стало плохо, и подоспевшие медики не сумели ее спасти. Причиной смерти новобрачной стал анафилактический шок, вызванный орехами, которые девушка съела на праздничном торжестве. В связи с этим Леонид Звонков в интервью изданию «Вечерняя Москва» напомнил россиянам, какие продукты и косметические средства наиболее опасны для людей, страдающих от аллергии.
«Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки», — пояснил он.
Также эксперт отметил, что самая большая проблема с аллергией заключается в том, что многие люди очень часто могут даже не подозревать о том, что у них может возникнуть реакция на тот или иной продукт или средство, потому, если у вас раньше никогда не было приступов или каких-либо других проявлений заболевания, защититься от потенциальной проблемы просто невозможно. При этом есть экспресс-лекарства, которые могут оказать скорую помощь при анафилактическом шоке. Звонков напомнил, что это специальный препарат-автоинъектор, выглядящий как ручка с иглой (вы наверняка видели такие в художественных фильмах и сериалах), в нем содержится адреналин, быстро снимающий мощную аллергическую реакцию. Главное — вовремя ввести его. Чем быстрее это сделать, тем лучше.
Фото: depositphotos
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