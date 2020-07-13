Названы самые мощные продукты-аллергены, которые могут вызвать анафилактический шок

Также эксперт отметил, что самая большая проблема с аллергией заключается в том, что многие люди очень часто могут даже не подозревать о том, что у них может возникнуть реакция на тот или иной продукт или средство, потому, если у вас раньше никогда не было приступов или каких-либо других проявлений заболевания, защититься от потенциальной проблемы просто невозможно. При этом есть экспресс-лекарства, которые могут оказать скорую помощь при анафилактическом шоке. Звонков напомнил, что это специальный препарат-автоинъектор, выглядящий как ручка с иглой (вы наверняка видели такие в художественных фильмах и сериалах), в нем содержится адреналин, быстро снимающий мощную аллергическую реакцию. Главное — вовремя ввести его. Чем быстрее это сделать, тем лучше.

Фото: depositphotos

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