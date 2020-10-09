Девушка, не помещавшаяся в стулья в ресторане, похудела на 60 килограммов
Фото: instagram.com/freya3112
Еще недавно девушка из Андовера, Хэмпшир, весила около 170 килограммов. Она изо всех сил пыталась ходить без невыносимой боли в коленях и отказывалась посещать рестораны, заранее не узнав размер стульев, ведь Саймонс могла в них не поместиться или сломать под своим весом. «Я боялась новых кафе и заработала фобию, - вспоминает Фрейя. – Однажды я не влезла в кресло во время круиза, после этого появилась фобия. Как же было стыдно».
Фото: instagram.com/freya3112
Набирать вес девушка начала после трех выкидышей. Это, в свою очередь, усугубило проблему, лишние килограммы грозили бесплодием. Устав от ненависти к своему телу, Фрейя решила кардинально изменить свою жизнь. Она потратила все свои сбережения - 10 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рулей) - на операцию, в результате которой врачи удалили значительную часть желудка. Решение стать стройной помогло пересмотреть диету, сократить размер порций и заняться спортом четыре раза в неделю.
«Я всю жизнь была больше, чем мои друзья, но быстро набирать килограммы начала в 20 лет. Просыпалась каждое утро и, глядя в зеркало, говорила себе, что выгляжу отвратительно. Это был порочный круг, потому что постоянно чувствовала себя подавленной, заедала стресс, опять становилась толще и снова впадала в депрессию», - вспоминает британка.
Девушка вышла замуж в октябре 2019 года, и медики рекомендовали сбросить вес для рождения малыша. «Других причин, почему я не могла выносить собственного ребенка до конца срока, не было, поэтому виной тому был мой размер», - объясняет Саймонс.
В борьбе за здоровое тело Фрейя заменила сладкие закуски на продукты на основе фруктов и белков. Теперь девушка делится своим путешествием по снижению веса и фитнесу в Instagram, чтобы помочь другим, кто хотел бы изменить жизнь. «Я чувствую себя отлично и выгляжу другим человеком. Я похудела с 34 размера до 16. Собираюсь немного отложить рождение ребенка и пожить для себя, так как чувствую, что родилась заново. У меня есть бизнес, на котором хочу сосредоточиться», - резюмировала британка.
Фото: Instagram/ @freya3112
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