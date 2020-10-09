Девушка, не помещавшаяся в стулья в ресторане, похудела на 60 килограммов

«Я всю жизнь была больше, чем мои друзья, но быстро набирать килограммы начала в 20 лет. Просыпалась каждое утро и, глядя в зеркало, говорила себе, что выгляжу отвратительно. Это был порочный круг, потому что постоянно чувствовала себя подавленной, заедала стресс, опять становилась толще и снова впадала в депрессию», - вспоминает британка.

Девушка вышла замуж в октябре 2019 года, и медики рекомендовали сбросить вес для рождения малыша. «Других причин, почему я не могла выносить собственного ребенка до конца срока, не было, поэтому виной тому был мой размер», - объясняет Саймонс.