Девушка, которую в школе дразнили толстой, похудела на 51 кг и выиграла конкурс красоты

Британка признается, что у нее было диагностировано ожирение, ведь она весила целых 107 килограммов, однако она отрицала факт, что у нее есть проблема и что она наносит вред своему здоровью тем, что питается в основном фастфудом, едой на вынос, печеньем и шоколадом Ее даже называли пухлым близнецом ее брата, который профессионально занимался спортом. Джен была такой полной, что ей не подходила одежда для подростков и приходилось одеваться в магазине для взрослых. Злые насмешки одноклассников и незнакомцев, обзывавших ее жирной коровой, толстухой и другими обидными словами, лишь усугубляли ее проблему – она просто заедала свои проблемы. «Я отказывалась взвешиваться. Считала, что, если не знаю, сколько вешу, проблемы нет», – пояснила она. Однако в 2015 году реальность заставила ее взглянуть в глаза фактам: «Я думала, что мой парень любит меня такой, какая я есть, надеялась, что он позовет меня замуж, но он бросил меня. Я осталась одна и вновь начала бесконтрольно есть».

Спустя несколько недель Джен не смогла влезть в любимое платье, так она поправилась, сначала она подумала, что вещь просто села, но на всякий случай решила взвеситься и поразилась, когда увидела цифры. Шок был таким сильным, что она сняла с себя все украшения и одежду, но это мало помогло. Тогда девушка решила пройти медосмотр, где ей сообщили, что она сильно поправилась, а при ее астме этот факт повышает риск для здоровья. На тот момент ей было всего 22 года. Взглянув в глаза проблеме, она записалась в спортзал, начала потихоньку бегать на беговой дорожке, качаться и посещать групповые занятия, а также пересмотрела свой рацион и стала следить за тем, что покупает в магазине. В итоге она сбросила 51 килограмм и в 2018 году даже приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Йоркшир», который выиграла, благодаря чему прошла в конкурс «Мисс Великобритания», в котором в 2019-м заняла второе место, а в 2020-м выиграла его.

Фото: Instagram jenatkinuk

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