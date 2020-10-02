Девушка гордилась, что за полгода похудела на 19 кг, пока не узнала о раке
Фото: instagram.com/mollyparkinson_
Любительница спорта тренировалась в зале каждый день, начиная с января 2020 года, и стремительно сбросила лишний вес за несколько месяцев. О своих успехах она рассказала в социальных сетях.
«Я ходила в спортзал каждый вечер, была в действительно хорошей форме. Я начала сильно худеть», — уточнила Молли, которая в то время восхищалась своими формами. За полгода она скинула 19 килограммов, треть своего веса.
Однако вскоре девушке пришлось узнать истинную причину ее похудения: ими стали отнюдь не физические упражнения. У девушки появилась загадочная боль в груди. Молли подумала, что растянула мышцы, но спустя некоторое время боль никуда не исчезла. При визите к врачу выявились страшные проблемы со здоровьем. Девушка обратилась в клинику с огромной шишкой на шее. Медики отправили ее сдавать кровь на анализ. «Когда я нашла шишку, вся моя семья и друзья говорили, что мне не о чем беспокоиться, потому что я молода. Они пытались меня успокоить», - объяснила англичанка.
После всех обследований в теле пациентки нашли злокачественную опухоль диаметром 13 сантиметров. Затем ей поставили диагноз лимфома Ходжкина — это редкая форма рака крови. Девушка проходит химиотерапию.
Фото: Instagram/ @mollyparkinson
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