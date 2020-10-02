Девушка гордилась, что за полгода похудела на 19 кг, пока не узнала о раке

Любительница спорта тренировалась в зале каждый день, начиная с января 2020 года, и стремительно сбросила лишний вес за несколько месяцев. О своих успехах она рассказала в социальных сетях.

«Я ходила в спортзал каждый вечер, была в действительно хорошей форме. Я начала сильно худеть», — уточнила Молли, которая в то время восхищалась своими формами. За полгода она скинула 19 килограммов, треть своего веса.