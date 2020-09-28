Весившая 191 кг женщина похудела вдвое и поделилась простым трюком, который помог ей в этом

За год Лора похудела практически вдвое – на 98 килограммов. Женщина признается, что раньше никогда не готовила, потому что часто работала в ночную смену и ей удобнее было покупать готовую, а когда возвращалась домой, сразу ложилась спать и затем снова организовывала себе доставку. Теперь нездоровой пище нет места в ее рационе, неудивительно, что она чувствует себя так хорошо, как никогда раньше. Этот путь был нелегким, но австралийка не намерена останавливаться. По ее словам, больше всего при похудении ей помог маленький, но эффективный трюк: «Я начала с малого, ставила себе микроцели, которые всегда были краткосрочными и реально выполнимыми. Это и помогло мне не остановиться и не потерять мотивацию», – отметила она.

Фото: depositphotos, facebook Laura Benacchio

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