Весившая 191 кг женщина похудела вдвое и поделилась простым трюком, который помог ей в этом
Как передает онлайн-издание Nine.com.au, женщина была в морском круизе из Австралии в Новую Зеландию, когда заболела бронхитом, и провела всю поездку, едва дыша. Вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, она все время вынуждена была проводить в собственной каюте, что было очень обидно. «Именно после этого инцидента, когда я никак не могла выздороветь, я поняла, что мой вес – одна из причин этого», – пояснила она. Кроме того, Лора, работающая медсестрой, осознала, что ее здоровье в целом медленно, но верно ухудшается, что мешает ей выполнять свои профессиональные обязанности – даже ее коллеги постоянно интересовались, все ли с ней в порядке. Да и самой женщине к тому моменту уже было трудно выходить из дома, ведь ее вес приблизился к 191 килограмму.
Фото: facebook Laura Benacchio
Будучи преисполненной решимости изменить свою жизнь, Бенаккьо решила присоединиться к популярной программе похудения Weight Watchers, одной из составляющих которой является поддержка ее участниками друг друга на сложном пути к стройности. «Когда я только начинала, самой большой проблемой были упражнения, потому что я была совершенно непригодна к их выполнению. Но я начала с небольших прогулок – до почтового ящика и обратно, – объясняет она. – По мере того как я стала ходить все больше и больше, я научилась получать от этого удовольствие – не только от движения, но и от правильного питания – и была просто счастлива, что наконец изменила свою жизнь и снова стала здоровой».
За год Лора похудела практически вдвое – на 98 килограммов. Женщина признается, что раньше никогда не готовила, потому что часто работала в ночную смену и ей удобнее было покупать готовую, а когда возвращалась домой, сразу ложилась спать и затем снова организовывала себе доставку. Теперь нездоровой пище нет места в ее рационе, неудивительно, что она чувствует себя так хорошо, как никогда раньше. Этот путь был нелегким, но австралийка не намерена останавливаться. По ее словам, больше всего при похудении ей помог маленький, но эффективный трюк: «Я начала с малого, ставила себе микроцели, которые всегда были краткосрочными и реально выполнимыми. Это и помогло мне не остановиться и не потерять мотивацию», – отметила она.
Фото: depositphotos, facebook Laura Benacchio
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