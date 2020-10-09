Девушка чуть не умерла от забытого на пять дней тампона

Эми подумала, что вот-вот упадет в обморок, когда вытащила тампон - он был черным. Чтобы вызволить его из себя девушке потребовалось полчаса, за это время она чуть не потеряла сознание от боли.

После этого начались болезненные спазмы внизу живота. Два дня спустя, когда Эми была на работе, ее начало тошнить, а коллега сказала, что выглядит Уильямс «будто на пороге смерти». Мать трехлетнего Арчи срочно госпитализировали с температурой 40 градусов. Органы Эми начали отказывать, и она впала в септический шок. Вскоре ей поставили диагноз: синдром токсического шока. «Я слышала о синдроме токсического шока, но не думала, что это когда-нибудь случится со мной. Я пользовалась тампонами в течение десяти лет, но больше никогда не вернусь к ним, - говорит девушка. - Я хочу предупредить женщин и молодых девушек, чтобы они использовали их с особой осторожностью».