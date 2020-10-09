Девушка чуть не умерла от забытого на пять дней тампона
Фото: pexels.com
В июне 2019 года Эми пошла на вечеринку со своим парнем, 30-летним программистом Сэмюэлем Малленом. «Когда я отошла в дамскую комнату, чтобы сменить тампон, не смогла найти веревку и подумала, что тампон выпал. Я была пьяна и не могла вспомнить, поставила тампон уже или нет», - рассказывает неловкие подробности Эми. Когда поиски впитывающего материала закончились ни с чем, девушке пришлось применить еще один тампон.
I nearly died after a tampon I forgot about for five days went black and left me battling sepsis https://t.co/K8kSEQt0JB— The Sun (@TheSun) October 9, 2020
О том, что происходит в ее теле из-за инородного тела, Уильямс не подозревала пять дней, пока не почувствовала от себя резкий неприятный запах. Британка не могла найти его источник, но вскоре догадалась.
Эми подумала, что вот-вот упадет в обморок, когда вытащила тампон - он был черным. Чтобы вызволить его из себя девушке потребовалось полчаса, за это время она чуть не потеряла сознание от боли.
После этого начались болезненные спазмы внизу живота. Два дня спустя, когда Эми была на работе, ее начало тошнить, а коллега сказала, что выглядит Уильямс «будто на пороге смерти». Мать трехлетнего Арчи срочно госпитализировали с температурой 40 градусов. Органы Эми начали отказывать, и она впала в септический шок. Вскоре ей поставили диагноз: синдром токсического шока. «Я слышала о синдроме токсического шока, но не думала, что это когда-нибудь случится со мной. Я пользовалась тампонами в течение десяти лет, но больше никогда не вернусь к ним, - говорит девушка. - Я хочу предупредить женщин и молодых девушек, чтобы они использовали их с особой осторожностью».
Фото: Pexels.com
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