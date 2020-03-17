Менструальная чаша: плюсы, минусы, противопоказания и правила использования интимного девайса

Недостатки: привыкнуть нужно

Минусы у «девайса», конечно, тоже есть. К ним женщины относят необходимость приноровиться к чашам: с первого раза не у всех получается правильно установить капу (ее нужно должным образом скрутить) и подобрать размер. Всего их два: S (в диаметре 36 мм) и L (в диаметре 41 мм). Для нерожавших женщин рекомендован минимальный размер, для рожавших – тот, что побольше. Чашу при извлечении необходимо слить и промыть с мылом. Для этого нужны определенные условия: в частности, чтобы в туалете была раковина. Не в каждом офисе есть такая опция. На природе тем более. Дома проще делать это в ванной или при наличии гигиенического душа.

Перед первым использованием опытные пользовательницы советуют залить чашу кипятком. Перед тем, как убрать в прилагающийся мешочек после менструации, тоже нужно продезинфицировать.

Некоторых в принципе пугает носить в себе инородное тело, хотя те же тампоны тоже к ним относятся. При этом не известно о случаях токсического шока, вызванных чашами. Другие считают, что капы «все равно большие» и можно якобы растянуть влагалище. Третьим кажется жутко негигиеничным часами носить в себе емкость с «булькающей» кровью…Сказать, что чаши никогда не протекают, все-таки нельзя: если капа переполнена, вы поймете это по следам на белье – менять ее нужно вовремя. В общем, на тематических форумах разворачиваются настоящие баталии между поклонницами и противницами кап. А что думают об этом «гаджете» врачи-гинекологи?