Менструальная чаша: плюсы, минусы, противопоказания и правила использования интимного девайса
Преимущества чаш
Капы все больше составляют конкуренцию прокладкам и тампонам. Правда, все еще весьма условно, ведь в аптеке или супермаркете вы их не встретите. Поклонницы заказывают чаши в Интернете: цены от 400 до 2000 рублей в зависимости от производителя. Любопытно, что менструальные чаши появились на рынке аж в 1937 году, немногим позже тампонов. Но многие услышали о них лишь недавно – в нашей стране они точно не самое популярное средство личной гигиены. Тем менее поклонниц становится больше. Что относят к их преимуществам?
гипоаллергенность: чаши изготавливают из безопасного медицинского силикона;
экономичность: они многоразовые и могут служить вам не один год;
отсутствие неприятного запаха, который сложно избежать при использовании прокладок;
нет ощущения сухости, как бывает с тампонами;
безопасно заниматься спортом и плаванием;
материал чаш не проявил при тестировании мутагенных или токсических эффектов;
чаши не влияют на эпителий влагалища и шейки матки, не вызывают эндометриоз,
капы практически не протекают - в отличие от других средств личной гигиены. За исключением случаев, если «колпачок» установлен неправильно;
эко-активисты могут быть довольны: прокладки и тампоны разлагаются годами, а чаша все это время продолжает использоваться.
Фото: Pexels.com
Недостатки: привыкнуть нужно
Минусы у «девайса», конечно, тоже есть. К ним женщины относят необходимость приноровиться к чашам: с первого раза не у всех получается правильно установить капу (ее нужно должным образом скрутить) и подобрать размер. Всего их два: S (в диаметре 36 мм) и L (в диаметре 41 мм). Для нерожавших женщин рекомендован минимальный размер, для рожавших – тот, что побольше. Чашу при извлечении необходимо слить и промыть с мылом. Для этого нужны определенные условия: в частности, чтобы в туалете была раковина. Не в каждом офисе есть такая опция. На природе тем более. Дома проще делать это в ванной или при наличии гигиенического душа.
Перед первым использованием опытные пользовательницы советуют залить чашу кипятком. Перед тем, как убрать в прилагающийся мешочек после менструации, тоже нужно продезинфицировать.
Некоторых в принципе пугает носить в себе инородное тело, хотя те же тампоны тоже к ним относятся. При этом не известно о случаях токсического шока, вызванных чашами. Другие считают, что капы «все равно большие» и можно якобы растянуть влагалище. Третьим кажется жутко негигиеничным часами носить в себе емкость с «булькающей» кровью…Сказать, что чаши никогда не протекают, все-таки нельзя: если капа переполнена, вы поймете это по следам на белье – менять ее нужно вовремя. В общем, на тематических форумах разворачиваются настоящие баталии между поклонницами и противницами кап. А что думают об этом «гаджете» врачи-гинекологи?
Фото: Pexels.com
«Идеальных средств гигиены не существует, но тем не менее у менструальных чаш есть свои преимущества перед тампонами и прокладками. Все выделения скапливаются в колпачке, а значит не происходит инфицирования бактериями, живущими во влагалище. Возможность многократно использовать капы – это экономично. Плюс есть размерный ряд. В медицинской литературе не описаны в связи с использованием чаш случаи синдрома токсического шока – они известны относительно тампонов. Можно ли использовать чаши на ночь? Продолжительность их «работы» 5-12 часов. Если вы на ночь ставите ее, то утром ее нужно убрать. Я советую при подборе чаши обратиться к гинекологу. Вы можете сделать это самостоятельно, но не факт что получится с первого раза. Лучше обратиться к своему врачу, который определит размер вашего влагалища и так вы поймете, какую чашу из линейки вам брать. И напомню о противопоказаниях, к которым относятся:
острые гинекологические заболевания, воспалительные процессы. Сначала нужно пролечить все инфекции;
капы не используются как противозачаточное средство, что бы кто не думал;
не рекомендованы девственницам;
затруднено использование капов при пролапсах – опущении, выпадении стенок влагалища и органов малого таза (случается после родов или с возрастом). Сначала нужно решить эту проблему, способы сейчас есть разные, а затем уже задумываться об использовании чаш».
Фото: Pexels.com, Depositphotos.com
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