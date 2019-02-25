Менструальная чаша, тампоны для секса и другие интимные девайсы для женщин, которые многие боятся попробовать

Менструальные чаши

Как выглядят Внешне чаша напоминает небольшой колпачок диаметром в несколько сантиметров. Слегка изогнутая форма спроектирована так, чтобы соответствовать вашему телу, что делает чашу очень комфортной. Лучший материал, из которого изготавливаются качественные менструальные чаши – 100% медицинский силикон. Основание слегка текстурировано для легкого захвата и безопасности размещения, а конический силиконовый наконечник облегчает введение. Несмотря на небольшой размер, чаша способна вместить в 4-6 раз больше, чем тампон или прокладка. Чаша не впитывает, а собирает менструальную кровь, не позволяя ей контактировать со слизистой и стенками влагалища. Носить её можно от 6 до 12 часов в зависимости от интенсивности выделений.

Что вызывает вопросы Вопросов об использовании чаш, — впрочем, как и многих других девайсов, — существует достаточно много, особенно на российском рынке, поскольку из всех гигиенических средств, которые женщины используют в менструальный период, самые неизвестные — чаши. В России о них узнали не так давно. Самые частые опасения, которые существуют у пользовательниц: комфортно ли это? чаша влезет вся? не выскочит ли она сама по себе в ненужный момент? не прольётся ли кровь? можно ли использовать чашу девственнице?

На самом деле Прежде чем вставить ее, посмотрите, как правильно ее сложить, чтобы убедиться, что вы изучили все методы складывания. После того, как чаша вставлена в тело, возникает вакуум внутри, так что нет возможности потерять чашку. Хорошо натренированное тазовое дно помогает держать чашку. Вероятнее всего, при постановке и вынимании чаши, можно увидеть немного крови. Если вставлять и удалять чашу в туалете или в душе — это не доставит никаких неудобств. С чашами можно заниматься сексом, но кроме вагинального проникающего. Все остальные способы, включая фингеринг и оральный секс, доступны. Если по каким-то соображениям важно сохранить девственную плеву, то чашами пользоваться не стоит.