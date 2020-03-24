Тампоны: факты из истории, правила безопасности и советы на случай, если вы забыли его «там»
Откуда ноги растут
«Да, бытует миф о том, что тампоны могут вызвать токсический (состояние, вызванное определенными бактериями в организме) шок, а также поспособствовать обострению инфекций. Но опять же, нет никаких научных работ на эту тему. Также нет никакой доказательной базы для того, чтобы утверждать о каком-либо вреде женскому здоровью от использования тампонов.
Тампоны разрабатываются таким способом, чтобы помочь девушке в дни менструации чувствовать себя максимально комфортно. И даже при накопление крови инфицирование не может начаться «само по себе», воспалительные процессы должны уже быть в организме.
Ряд врачей не рекомендуют пациенткам использовать тампоны на ночь, ссылаясь на то, что длительное использование средства гигиены может вызвать сухость влагалища. На этот счет действительно есть предписания.
Менять тампоны следует каждые 6-8 часов, следовательно я советую делать это перед самым сном. А вот если вы планируете поспать подольше, то стоит либо поставить будильник, либо использовать другие средства личной гигиены.
Говоря о выборе тампонов, мы подразумеваем, что у каждой из нас свои понятия комфорта. Нет определенных критериев, так как тампоны не являются единственной защитой от обильного менструального кровотечения. Конечно, использование этого средства не рекомендуется девушкам, которые, например, еще не живут половой жизнью. Может повредить девственную плеву. В остальном нет запрещающих рекомендаций: за исключением наличия воспалительных процессов внутриутробных и наружных половых органах. Их в обязательном порядке нужно пролечить».
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Нетрадиционное использование
Вообще, у тампонов очень богатая история. Использовать их стали еще в начале 19-20 века с лечебными целями. На тампон накладывались масла, мази и порошки, которыми акушеры-гинекологи того времени лечили различные заболевания по женской части. Уже позже тампоны стали использоваться как общедоступное и популяризованное средство во время менструации. Хотя и сейчас есть центры, которые занимаются лечением именно таким нетрадиционным способом.
Так что не стоит слепо верить тому, что нам рассказывают в рекламе. Различные «натуральные» пропитки тампонов и прокладок — не более, чем коммерческий ход. Доказательств того, что от использования прокладок есть вред, не существует. Также, как и доказательств каких-либо их лечебных свойств. Нельзя улучшить микрофлору половых органов тампонами с пропиткой или прокладками с ионизирующими частицами.
На что еще обратить внимание при использовании?
На состав. В основе должен быть гипоаллергенный натуральный хлопок. Отдушки и парабены исключены;
срок годности имеет значение: в среднем - три года;
не забывайте мыть руки до и после использования!
Фото: Pexels.com
А если тампон забыть извлечь?
В определенном смысле использование тампонов требует особой дисциплины. В гинекологическом отделение довольно часто встречаются пациенты, которые «забыли достать тампон» вовремя или вовсе не знали, что его необходимо менять. В таких случаях женщина может столкнуться с некоторыми проблемами, такими как:
пересыхание влагалища. То есть, если тампон находится внутри сверх нормы, то происходит пересыхание предмета гигиены и влагалища, что приведет к достаточно неприятным ощущениям во время его изъятия.
неприятный запах. Если сама менструальная кровь практически не имеет различимого запаха, то ее продолжительное взаимодействие с микрофлорой внутри влагалища может обернуться достаточно резким запахом. Он и должен навести на мысли о том, что в организме что-то происходит. Из-за стресса и состояния замота тампон действительно можно забыть вытащить... В таком случае его необходимо срочно извлечь самостоятельно или обратиться к гинекологу, который избавит вас от инородного тела. Главное, не впасть в панику. Поверьте, врачи и не с таким сталкивались - вас никто не осудит.
Фото: Pexels.com
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