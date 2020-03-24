Тампоны: факты из истории, правила безопасности и советы на случай, если вы забыли его «там»

Откуда ноги растут

«Да, бытует миф о том, что тампоны могут вызвать токсический (состояние, вызванное определенными бактериями в организме) шок, а также поспособствовать обострению инфекций. Но опять же, нет никаких научных работ на эту тему. Также нет никакой доказательной базы для того, чтобы утверждать о каком-либо вреде женскому здоровью от использования тампонов.

Тампоны разрабатываются таким способом, чтобы помочь девушке в дни менструации чувствовать себя максимально комфортно. И даже при накопление крови инфицирование не может начаться «само по себе», воспалительные процессы должны уже быть в организме.

Ряд врачей не рекомендуют пациенткам использовать тампоны на ночь, ссылаясь на то, что длительное использование средства гигиены может вызвать сухость влагалища. На этот счет действительно есть предписания.

Менять тампоны следует каждые 6-8 часов, следовательно я советую делать это перед самым сном. А вот если вы планируете поспать подольше, то стоит либо поставить будильник, либо использовать другие средства личной гигиены.

Говоря о выборе тампонов, мы подразумеваем, что у каждой из нас свои понятия комфорта. Нет определенных критериев, так как тампоны не являются единственной защитой от обильного менструального кровотечения. Конечно, использование этого средства не рекомендуется девушкам, которые, например, еще не живут половой жизнью. Может повредить девственную плеву. В остальном нет запрещающих рекомендаций: за исключением наличия воспалительных процессов внутриутробных и наружных половых органах. Их в обязательном порядке нужно пролечить».