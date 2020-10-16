Больше 15 000 больных и QR-код для входа в клубы и госучреждения: главное о COVID-19 в России

Напомним, что ранее столичные власти, чтобы снизить пассажиропоток и улучшить ситуацию с распространением коронавируса, обязали компании перевести 30% сотрудников на удаленку, продлили до 28 октября школьные каникулы и перевели на дистанционное обучение всех учащихся старших классов, а также заблокировали проездные документы у пожилых людей старше 65 лет. Однако к улучшению эпидемиологической обстановки это не привело, в связи с чем были приняты новые меры, которые затронут и ночную жизнь столицы. Так, с 19 октября начнут действовать новые правила, согласно которым доступ работников и посетителей в ночные клубы, бары и рестораны, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов и получения специальных QR-кодов. Эту систему могут ввести и в госучреждениях. Кроме того, билеты в музеи и другие учреждения культуры можно будет купить только онлайн.

Количество заболевших в мире также неуклонно растет и практически достигло отметки в 39 миллионов. Больше всего новых случаев по-прежнему в США (7,9 миллионов), однако наибольшие темпы прироста на данный момент фиксируются в Индии, которая практически догнала в этом рейтинге Америку (7,4 миллиона), на третьем месте – Бразилия с 5,2 миллионами инфицированных человек.

Фото: depositphotos

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