В России и мире зафиксирован самый высокий с начала пандемии прирост заболевших COVID-19
Как сообщает ТАСС, за прошедшую неделю в мире заболели коронавирусом 2,2 миллиона человек, таким образом, количество новых случаев, подтвержденных тестами, превысило 38 миллионов. В топ-3 по скорости распространения инфекции по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Среди европейских стран наиболее печально дела обстоят в Великобритании и Франции.
Что касается России, она располагается на четвертой строке печального рейтинга. При этом суточный прирост ежедневно идет вверх – уже побиты все рекорды весны. По состоянию на 14 октября в стране зафиксировано 14 231 новый случай, из них 4573 пришлись на Москву. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что «сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной».
«Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет те рекомендации, которые предписаны. И, конечно же, поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, конечно же, необходимо держать в формате соблюдения этих правил», – пояснил он.
В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что все старшеклассники, начиная с 5 класса, переводятся на дистанционный формат обучения. Тем не менее на данный момент медицинских мощностей в России хватает, чтобы помочь всем зараженным – врачи переведены в режим повышенной готовности, открываются новые больницы, проблем со средствами индивидуальной защиты и лекарствами не наблюдается. Кроме того, сегодня Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!