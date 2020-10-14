В России и мире зафиксирован самый высокий с начала пандемии прирост заболевших COVID-19

Как сообщает ТАСС, за прошедшую неделю в мире заболели коронавирусом 2,2 миллиона человек, таким образом, количество новых случаев, подтвержденных тестами, превысило 38 миллионов. В топ-3 по скорости распространения инфекции по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Среди европейских стран наиболее печально дела обстоят в Великобритании и Франции.

Что касается России, она располагается на четвертой строке печального рейтинга. При этом суточный прирост ежедневно идет вверх – уже побиты все рекорды весны. По состоянию на 14 октября в стране зафиксировано 14 231 новый случай, из них 4573 пришлись на Москву. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что «сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной».