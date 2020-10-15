Названы простые способы избавиться от головной боли без приема таблеток

Серьезно облегчить состояние при головной боли могут несколько минут массажа шеи и висков, которые помогут избавиться от излишнего напряжения. Также можно использовать горячую грелку которую рекомендуется разместить под шеей или затылком. Мигрень же можно облегчить при помощи холодного компресса, который надо разместить на лбу и держать в течение 15 минут, затем сделать перерыв и повторить, при этом лучше всего находиться в темной комнате с задернутыми шторами, подальше от гаджетов и телефонов. Еще один способ, доказавший свою эффективность, – горячая вода с имбирем или имбирный чай, которые действуют практически так же, как рецептурные лекарства от мигрени. От кластерных болей могут помочь йога и медитации, которые ослабят внешнее давление на голову и снизят уровень стресса.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!