Названы простые способы избавиться от головной боли без приема таблеток
Как передает Express, причин спазма может быть много – от напряженного дня на работе до шума за окном, длиться он может от 30 минут до нескольких часов. Это происходит потому, что не все боли одинаковы. Часто они возникают из-за сильного стресса и эмоциональных и физических перегрузок, в более серьезных случаях это может быть самая настоящая мигрень, которую обычно описывают как стучащую, пульсирующую боль, которая может длиться до трех дней и сопровождаться чувствительностью к свету, шуму и запахам, тошнотой и потерей аппетита. Помимо этого существуют кластерные боли, которые возникают в области за одним глазом или вокруг него и спускаются на веко, из-за чего появляется припухлость, краснота белков и сужение зрачка, может даже заложить одну ноздрю.
Серьезно облегчить состояние при головной боли могут несколько минут массажа шеи и висков, которые помогут избавиться от излишнего напряжения. Также можно использовать горячую грелку которую рекомендуется разместить под шеей или затылком. Мигрень же можно облегчить при помощи холодного компресса, который надо разместить на лбу и держать в течение 15 минут, затем сделать перерыв и повторить, при этом лучше всего находиться в темной комнате с задернутыми шторами, подальше от гаджетов и телефонов. Еще один способ, доказавший свою эффективность, – горячая вода с имбирем или имбирный чай, которые действуют практически так же, как рецептурные лекарства от мигрени. От кластерных болей могут помочь йога и медитации, которые ослабят внешнее давление на голову и снизят уровень стресса.
Фото: depositphotos
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