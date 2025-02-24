Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Российский юморист и шоумен Михаил Галустян попал под санкции Евросоюза. Об этом 24 сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы объединения.

Ранее Брюссель анонсировал очередной пакет санкций против России и расширил список персональных ограничений. Помимо Галустяна, в нем оказались шахматист и сенатор Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, а также многие другие предприниматели и бизнесмены.

Не обошлось и без коллег Галустяна по творческой среде — в «черный список» ЕС внес телеведущую Юлию Барановскую, которая недавно высказалась в поддержку традиционных ценностей.

Ранее мы писали о том, что под европейские санкции угодила и певица Лариса Долина. После этого она заявила, что не сильно хочет ехать за границу.