«Это очень печально»: Лариса Долина расстроилась из-за санкций против нее

Лариса Долина заявила, что из-за санкций не может попасть на дачу в Юрмале. Об этом она призналась в беседе на YouTube-канале Tatarka FM.

Некоторые российские звезды находятся в санкционных списках зарубежных стран, среди них и певица Лариса Долина. Так, в 2023 году она попала под санкции Канады. По словам знаменитости, она не очень переживает из-за этого.

«Ну, я не была я там и не буду. Господи! Один раз съездила туда на гастроли. Не больно-то и хотелось!» — заявила она.

А вот после того, как Долиной запретили въезд в Латвию в 2022 году, знаменитость начала переживать — в Юрмале у нее осталась недвижимость.

«У меня там чудненькая квартирка, которая находится в пяти минутах ходьбы от моря. Я так любила Юрмалу! Я с детьми проводила там практически все лето на протяжении многих лет, как Сашка родилась. Ни Америки, никакие. Это очень печально», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина могла заложить дом в Подмосковье ради займа для оплаты юбилейного тура.