В РПЦ призвали принять в России закон о традиционных ценностях

В России необходимо принять закон о традиционных ценностях. Именно такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Выступая в Государственной думе, он заявил, что данный законопроект позволит ввести в законодательство положения указа Президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Необходимы законы фундаментального характера и, конечно, главную роль здесь играет защита традиционных ценностей <...>. Нам не хватает сегодня этого закона, который бы помог имплементировать все президентские императивы в наше законодательство», — приводит слова иерея Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Юлия Барановская выступила в поддержку традиционных ценностей. Она выразила беспокойство тем, что современные девушки отказываются от деторождения — но подчеркнула, что западные тенденции не могут взять верх над традициями и избавить русских людей от их «культурного кода». Барановская уверена, что совсем скоро женщины снова захотят становиться многодетными мамами и продолжать при этом добиваться успехов в карьере.