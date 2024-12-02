Лариса Долина заявила, что не хочет в ЕС после введения санкций против нее. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певице Ларисе Долиной, как и многим ее коллегам, запретили въезд в Латвию и еще часть европейских стран. Однако знаменитость не переживает по этому поводу.

«А я и не хочу туда. У нас огромная страна, люди хотят слышать нас здесь. Огромное поле деятельности! Такое количество городов, куда мы ездим постоянно и зрители приходят», — заявила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поменяется ли что-то в мире после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Долина заявила, что надеется на лучшее.

«Я оптимистично смотрю на это. Думаю, что что-то в мире должно измениться в лучшую сторону. Люди должны прозреть», — рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина прокомментировала слухи о пластике за 5 млн рублей.