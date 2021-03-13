Знаменитые пары, которые расстались неожиданно для всех
Фото: Global Look Press
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Певица и актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес были вместе четыре года. Причем последние два — возлюбленные были помолвлены. Они объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет. Но, теперь, как утверждают западные источники, знаменитости больше не вместе. Поговаривают, что причиной их разрыва стала измена Родригеса со своей помощницей Маргарит.
Фото: Global Look Press
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Нажитые миллиарды, четверо детей, политическая и социальная жизнь, бизнес — и это далеко не все, что они успели сделать за семь лет брака. Согласитесь, что от этой пары точно никто не ожидал расставания. Но все же в этом году Ким Кардашьян сообщила, что они с Канье разводятся. Самая звездную пару планеты нередко называли королем и королевой. Как оказалось, последний год сложился у них не так уж и гладко. По сообщениям западных СМИ ясно, что между супругами были серьезные разногласия. К слову, их развод не будет скандальным и громким, ведь у пары, как известно, заключен брачный контракт.
Напомним, что селебрити начали встречаться в 2012 году. Примечательно, что на тот момент телезвезда еще официально состояла в браке со своим вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом, хотя уже не жила с ним. За годы брака звезды стали родителями четырех детей. В 2013-м у них родилась дочь Норт, через два года родился сын Сейнт. После суррогатные матери выносили звездам дочь Чикаго, которая появилась в 2018-м, а через год родился сын Псалм.
Фото: Global Look Press
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Супермодель и голивудский актер сообщили о своем расставании в июне 2019 года. Эта новость потрясла всех. Кстати, стоит напомнить, что ярые поклонники пары мгновенно обвинили в разрыве американскую певицу Леди Гагу, с которой Брэдли тогда снимался в фильме «Звезда родилась».
Российские фанаты Ирины устроили самый настоящий буллинг Гаги под ее фотографиями в Instagram. Они писали ей гневные комментарии на русском языке.
Сами знаменитости еще никак не прокомментировали свой расход. Напомним, что они были вместе четыре года. Официально свои отношения селебрити так и не узаконили, зато успели произвести на свет прекрасную дочь, которую назвали Леей.
Фото: Global Look Press
Светлана и Федор Бондарчук
Казалось, что этот союз идеален во всем. Никто и подумать не мог, что они когда-то разойдутся. Но, по иронии судьбы, прожив двадцать лет вместе, родив двух детей, став дважды бабушкой и дедушкой, Федор и Светлана разошлись. К слову, они уже даже успели обрести новые семьи.
О причинах развода Федор и Светлана стараются не говорить. Но, известно, что даже сейчас, экс-супруги поддерживают прекрасные отношения. И этому стоит у них поучиться. «С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — говорили они.
Сейчас экс-возлюбленные счастливы в новых браках — избранницей Федора стала актриса и режиссер Паулина Андреева, а Светлана в августе 2020 года вышла замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко.
Фото: Global Look Press
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Актеры влюбились друг в друга будучи еще очень молодыми. Они познакомились на съемках детективной ленты «Закрытая школа», где, кстати, играли влюбленную пару. Павел рассказывал в многочисленных интервью, что сразу же увидел в Агате любовь всей своей жизни. В 2011 году звезды поженились, сыграв пышную свадьбу. В браке у счастливой пары появились сын Тимофей и дочь Мия.
Супруги жили за городом в роскошном особняке и снимали влог о своей жизни на YouTube. Но тут, как гром среди ясного неба, появилась новость о разрыве артистов. Телеведущая обвинила Павла в пьянстве и в домашнем насилии. Девушка сразу же подала заявление на развод. Будучи замужней она рассказывала, что супруг препятствовал ее карьерному росту. Он мечтал видеть рядом с собой домохозяйку, а Агата же, всегда хотела стать знаменитой актрисой.
После официального развода карьера девушки пошла в гору. Сейчас она увлечена своим авторским шоу на YouTube, работой на Первом канале и съемками фильмов. А Павел, как поговаривают, счастлив в отношениях с Мирославой Карпович.
Фото: Global Look Press
Фото: Instagram
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