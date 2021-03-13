Знаменитые пары, которые расстались неожиданно для всех

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Нажитые миллиарды, четверо детей, политическая и социальная жизнь, бизнес — и это далеко не все, что они успели сделать за семь лет брака. Согласитесь, что от этой пары точно никто не ожидал расставания. Но все же в этом году Ким Кардашьян сообщила, что они с Канье разводятся. Самая звездную пару планеты нередко называли королем и королевой. Как оказалось, последний год сложился у них не так уж и гладко. По сообщениям западных СМИ ясно, что между супругами были серьезные разногласия. К слову, их развод не будет скандальным и громким, ведь у пары, как известно, заключен брачный контракт.

Напомним, что селебрити начали встречаться в 2012 году. Примечательно, что на тот момент телезвезда еще официально состояла в браке со своим вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом, хотя уже не жила с ним. За годы брака звезды стали родителями четырех детей. В 2013-м у них родилась дочь Норт, через два года родился сын Сейнт. После суррогатные матери выносили звездам дочь Чикаго, которая появилась в 2018-м, а через год родился сын Псалм.