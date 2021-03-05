Канье Уэст после разрыва отношений с Ким Кардашьян все еще носит обручальное кольцо
Фото: picture-alliance.com
По мнению журналистов, 43-летний Канье Уэст, должно быть, действительно любит свой аксессуар. Несмотря на то, что Ким Кардашьян подала на развод почти две недели назад, он был сфотографирован в нем 4 марта. Сама Ким была замечена без обручального кольца за месяц до разрыва пары.
Ким Кардашьян и Канье Уэст приняли решение развестись после семи лет брака. Шли к этому они уже довольно давно, хотя причины разрыва все называют разные. Многие из инсайдеров сообщают, что причина развода в биполярном расстройстве Уэста. Многие близкие к Ким источники признаются, что она разочаровалась в муже. При этом никаких конфликтов и истерик между ними нет.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст практически впал в депрессию и чувствует себя встревоженным и потерянным перед разводом с Ким Кардашьян. Об этом рассказали друзья рэпера. «Дела у Канье идут не очень хорошо. Он встревожен и очень печален. Он знает, что их браку пришел конец, и сейчас уже ничего не поделаешь. Он также понимает, что он теряет. Надежды на то, что они помирятся, очень мало. Должно случиться чудо. Но Канье верит в чудеса», - поделился инсайдер.
Фото: Instagram/@kimkardashian, Instagram/@kanyewest, picture-alliance.com
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