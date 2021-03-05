Канье Уэст после разрыва отношений с Ким Кардашьян все еще носит обручальное кольцо

Ким Кардашьян и Канье Уэст приняли решение развестись после семи лет брака. Шли к этому они уже довольно давно, хотя причины разрыва все называют разные. Многие из инсайдеров сообщают, что причина развода в биполярном расстройстве Уэста. Многие близкие к Ким источники признаются, что она разочаровалась в муже. При этом никаких конфликтов и истерик между ними нет.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст практически впал в депрессию и чувствует себя встревоженным и потерянным перед разводом с Ким Кардашьян. Об этом рассказали друзья рэпера. «Дела у Канье идут не очень хорошо. Он встревожен и очень печален. Он знает, что их браку пришел конец, и сейчас уже ничего не поделаешь. Он также понимает, что он теряет. Надежды на то, что они помирятся, очень мало. Должно случиться чудо. Но Канье верит в чудеса», - поделился инсайдер.