Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом?

Напомним, что в статусе невесты известная брюнетка пребывала два года. Знаменитости, которые встречались уже около четырех лет, объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет.

А вам нравилась пара Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса? Делитесь своими ответами в комментариях!