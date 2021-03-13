Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом?
Фото: @jlo/ Instagram
Примечательно, что летом возлюбленные перенесли свадьбу на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. «Я чувствую, что нет никакой необходимости устраивать пышную свадьбу прямо сейчас. Это не самое главное в жизни. Важно наслаждаться обществом друг друга, проводить вместе время и быть благодарными за то, что имеем», — говорила селебрити. Сейчас же Дженнифер призналась, что выходить замуж за Родригеса она не хочет. Основной версией расставания называют роман Алекса со своей помощницей Маргарит. «Он изменил», — сообщает издание People. Однако, стоит сказать, что делить имущество паре все равно придется: экс-возлюбленные успели вместе купить дом в Майами за 40 миллионов долларов, об этом рассказывает издание TMZ.
Напомним, что в статусе невесты известная брюнетка пребывала два года. Знаменитости, которые встречались уже около четырех лет, объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет.
А вам нравилась пара Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @jlo/ Instagram
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