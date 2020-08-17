Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его плачевном состоянии после инсульта

Авария со смертелным исходом, участником которой стал известный актер Михаил Ефремов, и пережитый им впоследствии стресс серьезно пошатнули здоровье артиста. С очередного заседания суда мужчину увезли на «скорой». Позже выяснилось, что с ним случился инсульт.

Адвокатартиста Эльман Пашаев расказал прессе, что его подпечный испытывает трудности с общением и жалуется на онемение конечностей. «Кроме того, у Михаила Олеговича обнаружен еще один серьезный диагноз — хроническая обструктивная болезнь легких. Это крайне серьезно! В год от нее погибает более 3 миллионов человек в мире. Отец Ефремова скончался от этой болезни, так как ему своевременно не оказали медицинскую помощь»,- сообщил он.