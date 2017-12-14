Действующий президент прокомментировал предвыборную позицию Ксении Собчак.

Ксения задала ряд вопросов главе государства — по поводу отсутствия конкуренции и трудностей ведения кампании.

«Оппозиция должна выйти с ясной позитивной программой действий. Вы идете под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? Что вы предлагаете для решения проблем, которые мы упоминаем?» — спросил опытный политик.

Напомним, что Ксения Собчак объявила о том, что она планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, в конце октября. Ее тут же раскритиковал близкий друг, опальный бизнесмен Евгений Чичваркин, и поддержал муж, актер Максим Виторган. На днях Ксения призналась, что боится за свою жизнь, и объяснила, почему. Также она подробно рассказала, зачем хочет участвовать в этой гонке: роль президента страны ей не так важна, как думают многие.

Фото: instagram, globallookpress