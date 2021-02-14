Ведущий шоу «Адская кухня» Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной

«Что такое свадьба? Свадьба – это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет всё нескромно! Но всё, как мы любим – со вкусом, весельем, расколбасом. Есть такой замечательный фильм "Горько". И нет, мы не будем делать "Горько-2". Мы сделаем "Горько в кубе». Так что, наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно», — рассказывал ведущий о грядущем торжестве в своем блоге.

А у вас была пышная свадьба? Делитесь своими историями в комментариях!

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