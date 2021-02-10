Константин Ивлев женится на своей избраннице в День всех влюбленных

Константин Ивлев назвал дату свадьбы со своей молодой избранницей, Валерией Куденковой. Пара собирается расписаться 14 февраля в одном из московских ЗАГСов.

Без торжества тоже не обойдется – молодожены планируют устроит весёлый праздник в марте в Тамани, на родине Валерии.

Гуляния затянутся на два дня пройдут в казачьем стиле – планируется церемония венчания в церкви, народные блюда и выступления артистов.

«Что такое свадьба? Свадьба – это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет всё нескромно! Но всё, как мы любим – со вкусом, весельем, расколбасом. Есть такой замечательный фильм "Горько". И нет, мы не будем делать "Горько-2". Мы сделаем "Горько в кубе». Так что, наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно», — рассказал Ивлев о грядущем торжестве в своем блоге.

Пара находится в предвкушении предстоящего события – Валерия заявила, что раньше никогда и ни в кого не влюблялась так сильно, как в Константина.

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